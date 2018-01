Борисов се самопредложи за посредник в спора за името на Македония

Вариантите на масата: Нова Македония, Северна Македония, Вардарска Македония, Горна Македония

Българският премиер Бойко Борисов препоръча премиерите на Македония и Гърция Зоран Заев и Алексис Ципрас да решат дългогодишния спор за името чрез директни преговори.

В изявление за гръцката агенция АНА-МПА Борисов каза, че е оптимист и че насърчава двамата премиери да седнат на масата и да решат проблема, както направиха той и Заев с Договора за добросъседство между Македония и България, съобщи БТА.

Борисов посочи, че е оптимист за решаването на спора за името и предложи помощ на двамата премиери, ако им е необходима.

"София желае отлични отношения между Атина и Скопие, каквито България има и с двете страни", каза Борисов.

По-рано в четвъртък българският парламент ратифицира договора за добросъседство между България и Македония, който има за цел да реши спорните въпроси между двете страни и да отвори вратата за присъединяването на Скопие към ЕС и НАТО. В момента най-голямото препятствия пред евроинтеграцията на Македония остава спора за името с Гърция.

Новият премиер Зоран Заев показа готовност да реши спора и да придвижи напред Македония.

Международният посредник в спора между властите в Скопие и Атина Матю Нимиц предложи няколко възможности за името - Република Нова Македония, Република Северна Македония, Република Вардарска Македония, Република Горна Македония и Република Македония /Скопие/.

Предложенията бяха оповестени от македонския новинарски портал мкд.мк след приключването на преговорите между македонската и гръцката делегация в Ню Йорк в присъствието на Нимиц. Македонската бе ръководена от Васко Наумовски, а гръцката от Адамантиос Василакис, съобщи БГНЕС.

Съкратения вариант на името, което може да се използва е - Nova Makedonija, Severna Makedonija, Vardarska Makedonija ili Gorna Makedonija.

По отношение на езика има две предложения "македонски“ ("makedonski“), или "official language of the Republika Severna Makedonija или Nova, Vardarska, Gorna".

Името, което ще бъде прието ще се използва както в двустранните отношения, така и на международно ниво.

Македонското правителство на този етап уточнява само, че "се създават условия за придвижване на процеса напред и изходът ще зависи от готовността на компромис и от двете страни, като се имат предвид различията".

Самият Нимиц заяви, че е дал своите предложения на двете страни. „Те трябва да ги представят на техните правителства, които трябва да ги обсъдят и да вземат решение дали ще се стигне до взимане на решение", каза Нимиц след преговорите в Ню Йорк.

Това е вторият формален кръг преговори между Гърция и Македония, след като бяха подновени в Брюксел през декември.

Спорът за името блокира интеграцията на Македония в НАТО и ЕС. Атина се опасява, че името Македония съдържа териториални претенции към неин северен регион със същото име.

Със споразумение от 1995 г. Гърция позволи на страната в международните отношения да бъде наричана Бивша югославска република Македония.

Това е името, с което Македония бе приета през 1993 г. в ООН, така е наричана в НАТО, ЕС и други международни организации. Но по конституция, приета след отделянето от Югославия през 1991 г., тя се нарича Република Македония.