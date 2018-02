Митингът в Атина за името на Македония надхвърли протестите срещу антикризисните мерки

Нито един протест срещу антикризисните мерки в Гърция, нито един митинг за финансовите проблеми на страната не успя да събере толкова много гърци, колкото излязоха в неделя на протест срещу включването на думата "Македония" в името на северната съседка, предаде от Атина кореспондентът на Македонската информационна агенция. Той добавя, че митингът е надхвърлил очакванията и придобива антиправителствен характер.

Организаторите на протеста се надяваха на площад Синтагма в Атина да се съберат около един милион демонстранти. В столицата пристигнаха стотици автобуси, натоварени с демонстранти от цяла Гърция. Мнозина пристигнаха с фериботи от островите. Според в. "Катимерини" за превоз на участниците в митинга са били ангажирани 1500 автобуса.

Митингът започна в 14 часа с викове "Македония" под мотото "Македония е гръцка" и при засилени мерки за сигурност, за която са ангажирани 19 000 полицаи. Затворени са улици и метростанции. Полицията издигна бариери, за да предотврати сблъсък на демонстрантите с участници в контрапротест, организиран от анархисти пред Атинския университет.

"Солун каза /думата си/. Сега на ред е Атина да извика: Македония е една и е гръцка", заявиха организаторите на протеста във видеопризив.

Огромно гръцко знаме, поставено на кран, се издига на площад "Синтагма". Събралите се скандират националистически лозунги и заявяват, че няма да има компромис в спора за името на Македония.

Към присъстващите лично или чрез видеозапис ще се обърнат с поздравителна реч известният гръцки композитор Микис Теодоракис, преподавател по конституционно право, трима митрополити от Гръцката православна църква и представители на организаторите.

Очакваше се на митинга да присъстват повечето депутати от консервативната партия Нова демокрация. Подкрепа за протеста в Атина изрази и бившият гръцки премиер Андонис Самарас, който заяви, че това ще бъде "велик ден за страната".

Протестът е подкрепен от крайнодясната и неофашистка партия "Златна зора“ и от групировката "Рубикон", която заплаши с проливането на кръв.

Организаторите на сборището настояват за "обща граница със Сърбия“, икономическо задушаване на Република Македония и по никакъв начин терминът Македония да не бъде използван в наименованието на държавата, добавя БГНЕС.

Спорът за името започна още когато Македония обяви независимост от бивша Югославия през 1991 г. Атина смята, че името Македония създава предпоставки за териториални претенции спрямо северната й провинция със същото име. Македония отрича това.

Нерешеният спор за името пречи на Македония да се присъедини към НАТО заради ветото на Гърция, която вече е членка на алианса. Левите правителства в двете страни обявиха, че ще се опитат да решат спора до края на тази година.

Според публикувана неотдавна анкета близо 60 процента от гърците са против включването на думата "Македония" в името на бившата югославска република.

Миналия уикенд политическите лидери на Република Македония и Гърция обявиха готовността си за решаване на дългогодишния спор за името, а международният посредник Матю Нимиц смята, че е налице исторически шанс това да се случи.

"Аз лично се ангажирам в близко време да действам с патриотична отговорност и да намерим взаимно приемливо решение на спора за името", каза гръцкият премиер Алексис Ципрас в обръщение към нацията след срещите си с лидерите на политическите партии. Той ги е информирал, че тази година е отворен прозореца за намиране на решение, защото политическото ръководство в съседната държава начело със Зоран Заев демонстрира добра воля.

Ципрас каза, че "неговото правителство има воля и решителност за затварянето на дългогодишния проблем".

Срещата между премиерите на Македония и Гърция Зоран Заев и Алексис Ципрас е от историческо значение. Тя е много положителен и значим факт, заяви международният посредник Матю Нимиц. Пред гръцкия вестник "Катимерини" той съобщава, че "има динамика за разрешаване на спора и че е оптимист".

Международният посредник смята, че е възможно да се намери решение на спора "до няколко месеци, а може би и по-рано".

"Ако например се избере наименованието "Нова" или "Горна Македония, много държави ще използват английското "Republic of New Macedonia" или "Republic of Upper Macedonia". Други държави, сред които и Гърция, ще може да използват славянското наименование "Република Нова Македония" или "Република Горна Македония", казва Нимиц.