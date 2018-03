Тръмп уволни Тилърсън, шефът на ЦРУ става държавен секретар

За ръководния пост в ЦРУ Тръмп номинира Джина Хаспъл, която е заместник директор на разузнавателната служба.



Всъщност, новината е била съобщена от самия президент в Туитър.

"Майк Помпейо, директорът на ЦРУ, ще бъде нашият нов държавен секретар. Той ще върши фантастична работа! Благодаря на Рекс Тилърсън за неговата служба! Джина Хаспъл ще бъде новият директор на ЦРУ и първата жена, избрана на този пост. Поздравления на всички!“, гласи туитът на Тръмп.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!