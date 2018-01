Внезапно почина вокалистката на "Дъ Кренбърис"

Певицата на ирландската алтернативна група "Дъ Кренбърис" (The Cranberries) Долорес О' Риърдън e починала внезапно на 46-годишна възраст, съобщи ББС в понеделник.

Неин говорител съобщи, че тя е била в Лондон за кратка звукозаписна сесия, когато е починала. Засега няма повече информация за случилото се и причината за смъртта й.

"Семейството й е съкрушено от случилото се и моли за уважение на личното му пространство", призова говорителят на певицата.

Долорес О' Риърдън и "Дъ Кренбърис" постигнаха световна известност в средата на 90-те години на миналия век с хита си "Зобми" (Zombie).

Tя е родена в католическо семейство в Лимерик, Република Ирландия, и от малка пее в църковен хор. През 1990 г. се присъединява към групата "Дъ Кренбъри соу ас" (The Cranberry Saw Us), която по-късно е преименувана на The Cranberries.

Освен вокалистка на групата тя е и основен автор на музиката й. Групата е продала повече от 40 милиона копия на албумите си.

През 2003 г. музукантите от групата се разделят и Долорес О' Риърдън започва самостоятелна кариера.