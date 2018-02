Зелена светлина за изграждането на научни центрове за 130 млн. лева

Около 27 млн. лева са за строежи и ремонти, включително на банята в кв. "Овча купел"

Проектите за центрове за върхови постижения, които ще се правят с близо 130 млн. лева по оперативната програма за наука и образование, трябва да приключат до декември 2023 г. Договорите с трите консорциума, които ще осъществяват проектите, бяха подписани в последния ден на февруари, съобщиха от ръководството на програмата.



Центровете са в областите "Мехатроника и чисти технологии", "Информатика и ИКТ" и "Нови технологии в креативни индустрии". Средствата по проектите ще са за ремонт и оборудване, провеждане на научни изследвания разпространение на резултатите от тях. Част от парите - общо около 27 млн. лева, са за строително-ремонтни дейности.



Засега по процедурата, която се точи повече от година, остават свободни 70 млн. лева от първоначално предвидения ресурс. Не е ясно за какво ще се използват те. Решението за това трябва да бъде взето от комитета за наблюдение на програмата.



Ремонт на баня и ресторант



Най-спорният от трите проекта се оказа този за център в областта на креативните и рекреативните индустрии. Той е на консорциума "Наследство БГ" с бюджет от 29.7 млн. лв. Партньори по проекта са няколко университета и регионалният исторически музей в София.



Предложението стана популярно, тъй като предвижда наука да се прави в изоставената от години минерална баня в кв. "Овча купел". Това доведе до критики, че вместо за наука парите ще отидат за ремонт на зданието. Според кратката информация за проекта по него са предвидени общо 6.1 млн. лева за строително-ремонтни работи. Не е ясно колко точно са за банята в "Овча купел", тъй като освен тази сграда, ще се ремонтира и здание на ул. "Ген. Гурко" 7, както и бившият ресторант "Яйцето" в Ректората на Софийския университет.



В зданията трябва да има няколко научни института, конферентни зали, център за продължаващо образование, учебни зали, както и лаборатории "Виртуална реалност", "Интеграционен портал", "Анализ, дигитализация и реставрация на аудиовизуално наследство", "Социални иновации, рекреативен хюмън дизайн и нишов туризъм", "Документално наследство", Центъра по археометрия с лаборатория по консервация и реставрация и други.



"Проектът е във връзка с укрепване на инфраструктурата, необходима за научноизследователска и иновационна дейност на съвременно ниво, която стимулира повишаване капацитета за високи достижения в тематични области, които са от интерес за страната и Европа. Насочен е към следните целеви групи: изследователи, предприемачи, иноватори, преподаватели, докторанти, постдокторанти, млади учени, специализанти, участници в научни изследвания, студенти, ученици", пише в описанието му.



Нови ИТ лаборатории



С бюджет от 29.8 млн. лева е друг проект с водещ партньор Софийският университет. Той е за център по информатика и информационни и комуникационни технологии. В него участват още Техническия университет – София, Шуменския, Русенския и Бургаския университет. Парите за строително-ремонтни работи по него са 9 млн. лева.



Основната част от тях ще отидат за изграждането на научно-изследователски лабораторен корпус в кампуса на Софийския университет в кв. "Лозенец". В нея ще има три лаборатории - Open Data services for citizens (услуги за граждани от типа отворени данни), Internet of Things in Smart cities (интернет на нещата в умните градове) и Data Science, както и Високотехнологично интегриращо инфраструктурно звено, осигуряващо мрежи за съхранение на данни (SAN), разпределени изчисления и технологични услуги.



В партньорските университети е предвидена модернизация на съществуващи сгради.



Чисти технологии



Близо 69.2 млн. лева ще бъдат вложени в "Национален център по мехатроника и чисти технологии". Водещият партньор по проекта е Институтът по обща и неорганична химия към БАН. Той ще работи заедно с още няколко института на академията, както и със Софийския университет, техническите университети в София, Варна и Габрово и Химикотехнологичния и металургичен университет.



Целта е да се обособят "три научни изследователски кампуса, екипирани с модерна научна апаратура, позволяваща провеждането на висококачесствени научни изследвания в областта мехатроника и чисти технологии".



Над 11.64 млн. лева от парите по проекта ще са за строително-монтажни работи. Ще се правят лаборатории в три основни кампуса - на БАН, в този на Софийския университет в кв. "Лозенец" и в базата на Техническия университет в София. Предвиден е основен ремонт на съществуващи сгради. В кампусите на БАН и на Техническия университет - София ще бъдат изградени по 18 нови лаборатории, а на територията на Софийския университет - 10.



Ще се разширят 15 лаборатории на институти на БАН. Частично ще се ремонтират сгради в Пловдив, Варна и Габрово.