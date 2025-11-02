Десет души са ранени с нож, като девет са с животострашаващи прободни рани след масовото кръвопролитие във влак във Великобритания в събота вечерта, съобщи полицията, цитирана от Пи Ей Мидия и ДПА.
Отделът за борба с тероризма започна разследване. Арестувани са двама заподозрени в нападение с хладно оръжие.
По сведения на очевидец единият от задържаните е имал голям нож. Той е бил зашеметен с електрошок (тейзър), докато се е опитвал да се измъкне от местопрестъплението на жп гарата в Хънтингдън, Източна Англия, предаде БТА.
Полицията на Кембриджшир обяви, че е изпратила свои служители в 19:39 ч. местно време (21:39 ч. бълг. вр.) след постъпили информации, че много хора са прободени с хладно оръжие във влак, посочва Ройтерс.
"Въоръжени служители бяха мобилизирани и влакът беше спрян в Хънтингдън, където бяха арестувани двама мъже. Редица хора бяха откарани в болница", гласи изявлението на полицията. Над 30 полицаи са били изпратени на жп гарата, уточнява Пи Ей Мидия.
В болница са били настанени 10 души, като при един от тях няма опасност за живота.
Британският министър-председател Киър Стармър написа в социалната платформа "Екс", че "ужасяващият инцидент" буди силно безпокойство.
"Мислите ми са с всички пострадали, като изказвам огромни благодарности на екипите за спешна помощ за реакцията им. Всички в района трябва да следват указанията на полицията", заяви премиерът.
Според британския в. "Таймс" хора са се криели панически в тоалетните. Свидетел казва за изданието, че е имало "кръв навсякъде" и че в блъсканицата хора са били "стъпквани" от други.
В. "Сън" цитира друг очевидец, според когото всичко "е било като на филм". "Беше ужасна гледка", казва той.
Предполага се, че нападението е започнало малко след като влакът е потеглил от Питърбро. Композицията е била от Донкастър за Лондон.
Министърката на вътрешните работи на Великобритания Шабана Махмуд каза, че е "дълбоко натъжена" да чуе за подобно кръвопролитие. "Призовавам хората на този ранен етап (от разследването - бел. ред.) да избягват коментари и прибързани заключения", заяви тя.
Двамата ножари са англичани, единия е чернокож, а втория има Карибски произход.
А Унгария, Сърбия, Словакия, Чехия, Словения искаха да ги наказват защото при голямата вълна мигранти не ги пуснаха.
И както коментира нета, "Mostly Peaceful Stabbings."
Същата тая европейска култура спонсорира военната хунта в Киев.
Европейските култура и ценности изключват носенето на нож на публични места. Всеки хванат с нож на такива места да се депортира незабавно, защото не се е интегрирал. Такива хора не ни трябват.
Полицията веднага го обяви, че не е терористична атака, а сериозен инцидент. Когато нацията се маргинализира, никой не може да и помогне.
След политическото обезглавяване, сега главна цел е да се обезоръжат Християнските народи- във Великобританя вече са забранени дори газовите пистолети за самозащита - след това имигрантите ще свършат работата на Големите носове.
С тази масова емиграция и основно бежанци от мъжки пол, разказаха играта и съсипаха много държави. А основната част на посланието е "Призовавам хората на този ранен етап (от разследването - бел. ред.) да избягват коментари и прибързани заключения". Става критично.