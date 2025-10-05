10 камиона работят за извозването на отпадъците в "Люлин" и "Красно село"

10 камиона работят с приоритет да извозват отпадъците от контейнерите, с които хората са свикнали в “Люлин” и “Красно село”, съобщиха в неделя от Столична община.

Неделя бе първият ден от въведената временна двуседмична организация за сметопочистването в районите "Люлин" и "Красно село". Както вече стана ясно, Столична община, чрез ресурса на СПТО (Завод за третиране на отпадъци), осигурява услугата.

"Вземеме тази извънредна мярка, защото няма да позволим някой да изнудва софиянци. Единственият кандидат предложи неприемлива цена, а 'Софекострой' се отказа, вероятно под същия натиск, с който се опитват да пречупят и нас. Ако сега клекнем и кажем, че е приемливо да ни натоварят двойно... това ще бъде новото ни ежедневие за абсолютно всичко. За всичко ще плащаме повече, защото някой е решил, че може да трупа богатства на наш гръб. Поне в София ще се преборим и няма да се поддадем на подобен натиск.", коментира преди ден столичният кмет Васил Терзиев.

В неделя от общината посочиха, че ситуацията е под контрол и протича според предварително очакванията за извънреден режим. За да улесни събирането, се поставят и допълнителни съдове, като се следи ситуацията къде е най-нужно.

Новите локации за контейнери са само допълнителен ресурс. Тези, които хората познават, са основният приоритет за извозване в първите дни от временната организация.

Работата в Завода за отпадъци продължава напълно нормално. През изминалата нощ са приети и обработени около 800 тона отпадъци, което отговаря на обичайното количество за неделен ден.

От понеделник, 6 октомври, на терен са мобилизирани 4 екипа доброволци, които ще помагат на хората с разяснения на четирите инструкции.

Междувременно стана ясно, че Столичен инспекторат е засякъл нерегламентирано изхвърляне на отпадъци – включително от търговски обекти, в кофите за битова смет. В резултат на това от понеделник от инспектората ще дежурят и през нощта, за да глобяват евентуалните нарушители на място.

"Възможно е това да са саботажи, но те не ни притесняват, защото всеки ще си понесе отговорността," заявиха от инспектората.

Обявените големи контейнери все още не са поставени на всички локации.

Спекулации и опити за паника

Болнични отпадъци: Напомняме, че болничните отпадъци се извозват по изцяло друг, строго регламентиран ред, със сключени договори между болниците и техните обслужващи фирми.

Всяване на паника: Напомняме, че съгласно чл. 326, ал. 1 от Наказателния кодекс, заблуждаващи знаци за тревога, се наказват с лишаване от свобода.

Столична община призовава гражданите да следват тези четири инструкции през следващите две седмици: