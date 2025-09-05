11 от 16-те загинали при дерайлирането на фуникуляр в Лисабон са чужденци; сред тях няма българи

Португалската полиция съобщи днес, че 11 от 16-те загинали при дерайлирането на фуникуляра "Глория" в Лисабон преди два дни са чужденци, предаде Асошиейтед прес. Сред тях няма българи.

Днес се очаква да бъде публикуван доклад с първи заключения за причините за дерайлирането на фуникуляра. По данни на полицията са загинали петима португалци, трима британци, двама канадци, двама южнокорейци, един американец, един французин, един швейцарец и един украинец.

Първоначално се смяташе, че сред жертвите има и германски гражданин, но по-късно стана ясно, че е жив и се лекува в Лисабон. Трагедията се разигра в сряда вечерта, когато прочутият жълто-бял фуникуляр, обявен за национален паметник, излезе от релсите.

Разследването по случая се води от няколко институции. Португалският премиер Луиш Монтенегро определи трагедията като една от най-големите в съвременната история.

Отломките от фуникуляра бяха премахнати през нощта и поставени под полицейска охрана. Сред жертвите е и жена с двойно френско и канадско гражданство, потвърди френското външно министерство.

Профсъюзът на транспортните работници съобщи, че водачът на фуникуляра Андре Маркеш е сред загиналите, както и четирима служители на благотворителна организация, чиято централа се намира в горната част на хълма, по който се движи превозното средство.

По информация на изпълнителния директор на португалската Национална здравна служба Алваро Сантуш сред ранените има граждани на Испания, Израел, Португалия, Бразилия, Италия и Франция.

