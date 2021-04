"112. Защо всички телевизии излъчват логореята на Борисов"

В пореден фейсбук монолог премиерът в оставка Бойко Борисов обяви, че връща мандата и в типичния си стил нападна новите партии в парламента. Всичко стана от дома му, а не на пресконференция пред журналисти, които да задават въпроси. Тирадата на Борисов бе излъчена на живо по трите големи телевизии бТВ, БНТ и Нова тв, които за целта прекъснаха програмите си. Подобен подход имаше и при други излъчвания от фейсбук профила на премиера в оставка през последните дни.

Последното прекъсване заради монолог на Борисов предизвика критики в социалните мрежи, а част от тях са свързани с това, че само преди няколко дни страната ни падна до 112-то място по свобода на словото.

"Само да питам телевизиите: Колеги, докога ще си съсипвате имиджа с този нов журналистически жанр "паническо прекъсване на всякаква програма, защото Вождът в оставка по домашни дрехи е решил да лъже и заплашва в дълги и протяжни фейсбук монолози, въпреки че една година се кри от всички въпроси и се правеше, че не забелязва журналистите"? Поне малко достойнство няма ли?", написа пиар експертът Любомир Аламанов във Фейсбук.

"112. Защо всички телевизии излъчват логореята на този страхливец?", написа карикатуристът на в. "Сега" Христо Комарницки в социалната мрежа.

"Монолози на патерица! 20 минути ефир out of the blue, добре ли е! 112", гласи статус на журналиста Миролюба Бенатова.

Журналистът Роси Михова също коментира прекъсването на програмите за монолога на Борисов:

"Трите национални телевизии днес издигнаха низкото до нови висоти.

Всичките сутрешни блокове прекъснаха предаванията си и игнорираха гостите в студията си, за да излъчват на живо домашните Фейсбук монолози на Борисов.

Въпросът ми е в какво негово качество той има подобен свободен достъп до национален ефир? Ако е в качеството му на лидер на Партия, това е недопустимо, защото има поне още 5 парламентарно представени партии, които не се ползват с подобни привилегии. Ако е в качеството му на премиер в оставка, това е неприемливо, защото на практика всичките му коментари бяха обвинения към политическите му опоненти в парламента - обвинения, абсолютно необезпокоявани от журналистически въпроси.

Борисов върти политиката така, както я разбира и умее.

Но трите телевизии какво друго могат освен да се въртят лакейски около него?

112 - мястото на България по свобода на медиите!

112 - зов за спешна помощ!"

Прекъсваме, защото премиерът в оставка прави изявление

Прекъсваме, защото премиерът в оставка прави изявление

Изявление?!? Па и надпис: "изявление на премиера в оставка". И накрая момчето пак вика, за който се е объркал в жанра: изявление чухте