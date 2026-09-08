14 формации са поискали регистрация за президентските избори до 17 часа

Общо 14 формации - осем партии и шест инициативни комитета - са подали документи в Централната избирателна комисия (ЦИК) до 17:00 ч. днес, за да участват в предстоящиите президентски избори. Това съобщиха от ЦИК на официалната си страница във Фейсбук.
Подалите документи партии са: "Възраждане", "Правото", "Движение за права и свободи", "Българска социалдемокрация – Евролевица", "Народна партия истината и само истината", "Морал, единство и чест", "Величие" и "Българска социалистическа партия".
Документи за регистрация в ЦИК са подали и инициативните комитети, издигащи 6 независими президентски двойки:
- кандидат за президент Лъчезар Аврамов и кандидат за вицепрезидент Ивайло Атанасов;
- кандидат за президент Иванка Цветанова–Петкова и кандидат за вицепрезидент Панайот Кючуков;
- кандидат за президент Методи Бъчваров и кандидат за вицепрезидент Ленин Станоев;
- кандидат за президент Иво Лулчев и кандидат за вицепрезидент Стефан Попов;
- кандидат за президент Искра Йорданова Недева и кандидат за вицепрезидент Стоян Георгиев;
- кандидат за президент Росен Миленов и кандидат за вицепрезидент Иван Иванов.
Партиите и коалициите могат да подават документи за регистрация за участие в президентските избори до 9 септември 2026 г., а инициативните комитети - до 14 септември. До 22 септември следва да приключи и регистрацията на кандидатите, информира говорителят на комисията Стоянка Балова-Цветкова на първия редовен брифинг на ЦИК.
На 8 септември започна и приемането на заявления за гласуване на президентските избори, , насрочени за 25 октомври 2026 г., в секциите извън страната. От ЦИК информираха, че електронни заявления може да се подават до 00:00 ч. българско време на 29 септември.
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