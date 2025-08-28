14 убити, 48 ранени. Русия удари жилищни сгради в Киев с дронове и ракети

В нощта на 28 август руските войски извършиха масирана атака срещу Киев с дронове, както и с крилати и балистични ракети, съобщи началникът на Киевската военна администрация Тимур Ткаченко. В резултат на атаката загинаха 12 души, включително две деца - на две и 14 години - и един 17-годишен тийнейджър. Най-малко 48 жители на украинската столица са ранени с различна степен на тежест, включително пет деца и тийнейджъри на възраст от 7 до 17 години.

Ткаченко уточни, че ударите са довели до разрушаване на жилищни сгради, под руините на които остават хора.

По-късно украинският президент Володимир Зеленски уточни, че жертвите са станали 14.

As of now, already 14 people are known to have been killed as a result of the Russian attack, including 3 children. A horrific and deliberate killing of civilians.



The Russians are not choosing to end the war, only new strikes. Overnight in Kyiv, dozens of buildings were… https://t.co/KRofKo2jZm — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 28, 2025

В Дарницки район на Киев ракета е ударила жилищна пететажна сграда и е разрушила цял вход, съобщи началникът на Министерството на вътрешните работи на Украйна Игор Клименко. В Днепровски район е повредена 25-етажна жилищна сграда. Дрон е ударил и двора до девететажна сграда, след което автомобили на паркинга се се запалили. Освен това са ударени районите Шевченковски, Соломенски, Голосеевски и Деснянски.

Атакувано е и депото за високоскоростни влакове Интерсити, съобщи „Укрзализница“. „Един влак е значително повреден. Работниците са били предварително изведени в убежища и са в безопасност“, отбеляза държавната компания.

Най-малко 20 места в седем района на Киев са били засегнати. Щети са били нанесени на поне 100 сгради, сред които и търговски център в центъра на града, а хиляди прозорци са били счупени, съобщи Тимур Ткаченко.

В нощта на 28 август руските военни атакуваха и Виницка област, където беше ударена критична инфраструктура. „В резултат на удара по енергийни съоръжения 60 хиляди потребители в 29 населени места са останали без ток. Има щети по жилищни сгради“, написа първият заместник-началник на областната военна администрация Наталия Заболотная. Тя уточни, че по предварителни данни няма жертви.

В Запорожка област ударът е засегнал предприятие, в което е избухнал пожар, съобщи началникът на областната военна администрация Иван Федоров. Той не предостави други подробности.

Преди това руските военни атакуваха Киев с дронове и ракети в нощта на 31 юли. Тогава в резултат на атаката срещу многоетажна жилищна сграда в Святошински район загинаха 31 души, включително пет деца, а други 159 бяха ранени.

„Невъзможно е да се оправдае това, което Русия прави. Никога няма да простим убийството на нашия народ, тези брутални удари“, заяви украинският президент Володимир Зеленски.

Днешната беше първата голяма комбинирана руска атака срещу Киев от седмици насам на фона на борещите се да наберат скорост мирни усилия на САЩ за прекратяване на тригодишната война. Предупреждения за въздушна тревога бяха изпратени в цялата страна посредством държавното приложение за ранно оповестяване на Украйна. По данни на украинските ВВС Русия е изстреляла 598 дронове и дронове примамки и 31 ракети от различни типове в цялата страна.

"Русия избира балистичните ракети вместо преговорите", написа още украинският президент Володимир Зеленски по повод на атаката срещу Киев.

"Очакваме отговор от всички по света, които призоваха за мир, но сега по-често мълчат, вместо да имат позиция с принципи", допълни украинският държавен глава.

Руските удари са поразили централната част на Киев – това е един от малкото случаи от началото на пълномащабната инвазия, в които руските атаки достигат сърцето на украинската столица. Спасителни екипи работят на място, за да извадят затрупаните под развалините хора.

Очевидци разказват как дим се издига от разрушената стена на пететажна жилищна сграда в Дарницки район, която е била поразена. Описват остра миризма на горящ материал, което се носи във въздуха, докато пожарникари опитват да овладеят пожара.

Според разказа на местните спасители на службата за извънредни ситуации са търсили оцелели и изваждали тела от развалините, докато тълпи от жители стояли наоколо в очакване да бъдат извадени роднините им. Отстрани на сградата били оставяни тела в черни чували.

"Нечовешко е да се нападат цивилни. С цялата си същност искам тази война да приключи възможно най-скоро. Чакам, но всеки път, когато прозвучи алармата за въздушно нападение, се страхувам", казва Олександър Хилко, цитиран от БТА, когато пристига на мястото на поразената сграда, в която живее сестра му.