142 държави в ООН: "За" на мира в Газа и решението за две държави - Израел и Палестина

Общото събрание на ООН с огромно мнозинство гласува в подкрепа т.нар. "Нюйоркска декларация" за мирно уреждане на конфликтите в Близкия изток. В декларацията се предлагат "конкретни, обвързани с времеви рамки и необратими стъпки" към реализирането на решението за създаване на две държави — Израел и Палестина, съобщава Reuters.

Декларацията от седем страници е резултат от международна конференция в ООН през юли, организирана от Саудитска Арабия и Франция, посветена на десетилетния конфликт (бел. ред. САЩ и Израел бойкотираха събитието). Резолюцията, която одобрява декларацията, в петък получи 142 гласа "за" и 10 "против", а 12 страни се въздържаха. Гласуването се проведе в рамките сесия на Общото събрание на ООН.

Декларацията, подкрепена от 193-членната Генерална асамблея, осъжда атаката на "Хамас" срещу Израел от 7 октомври 2023 г., която даде началото на войната в Газа. Тя осъжда и атаките на Израел срещу цивилните граждани и гражданската инфраструктура в Газа, обсадата и глада, "които доведоха до опустошителна хуманитарна катастрофа и криза в областта на защитата".

Френският външен министър Жан-Ноел Баро заяви, че резолюцията е осигурила международната изолация на Хамас.

"Днес за първи път Организацията на обединените нации прие текст, който осъжда "Хамас" за престъпленията и призовава за капитулацията и разоръжаването на групировката", заяви той в публикация в X ("Екс").

Резолюцията беше подкрепена от всички арабски държави от Персийския залив. Израел и САЩ гласуваха против нея, заедно с Аржентина, Унгария, Микронезия, Науру, Палау, Папуа-Нова Гвинея, Парагвай и Тонга.

Декларацията, одобрена с резолюцията, гласи, че войната в Газа "трябва да приключи веднага" и подкрепя разполагането на временна международна стабилизационна мисия, оправомощена от Съвета за сигурност на ООН.

Съединените щати описаха гласуването като "поредния погрешен и неподходящ рекламен ход", който подкопава сериозните дипломатически усилия за прекратяване на конфликта.

"Не се заблуждавайте, тази резолюция е подарък за "Хамас". Далеч е от насърчаване на мира, конференцията вече удължи войната, окуражи "Хамас" и нанесе вреда на перспективите за мир както в краткосрочен, така и в дългосрочен план", заяви американският дипломат Морган Ортагус пред Общото събрание.

Израел, който отдавна критикува ООН за това, че не осъжда директно "Хамас" за атаките от 7 октомври, отхвърли декларацията като едностранна и описа гласуването като театрално.

"Единственият бенефициент е "Хамас". Когато терористите са тези, които аплодират, вие не насърчавате мира, а насърчавате терора", заяви израелският посланик в ООН Дани Данон.

Според израелски данни, при атаката на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г. са загинали 1 200 души, предимно цивилни, а около 251 са били взети за заложници. Според местните здравни власти, оттогава над 64 000 души, също предимно цивилни, са загинали по време на войната в Газа.