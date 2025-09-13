142 държави в ООН: "За" на мира в Газа и решението за две държави - Израел и Палестина

Общото събрание на ООН с огромно мнозинство гласува в подкрепа т.нар. "Нюйоркска декларация" за мирно уреждане на конфликтите в Близкия изток. В декларацията се предлагат "конкретни, обвързани с времеви рамки и необратими стъпки" към реализирането на решението за създаване на две държави — Израел и Палестина, съобщава Reuters.
Декларацията от седем страници е резултат от международна конференция в ООН през юли, организирана от Саудитска Арабия и Франция, посветена на десетилетния конфликт (бел. ред. САЩ и Израел бойкотираха събитието). Резолюцията, която одобрява декларацията, в петък получи 142 гласа "за" и 10 "против", а 12 страни се въздържаха. Гласуването се проведе в рамките сесия на Общото събрание на ООН.
Декларацията, подкрепена от 193-членната Генерална асамблея, осъжда атаката на "Хамас" срещу Израел от 7 октомври 2023 г., която даде началото на войната в Газа. Тя осъжда и атаките на Израел срещу цивилните граждани и гражданската инфраструктура в Газа, обсадата и глада, "които доведоха до опустошителна хуманитарна катастрофа и криза в областта на защитата".
Френският външен министър Жан-Ноел Баро заяви, че резолюцията е осигурила международната изолация на Хамас.
"Днес за първи път Организацията на обединените нации прие текст, който осъжда "Хамас" за престъпленията и призовава за капитулацията и разоръжаването на групировката", заяви той в публикация в X ("Екс").
Резолюцията беше подкрепена от всички арабски държави от Персийския залив. Израел и САЩ гласуваха против нея, заедно с Аржентина, Унгария, Микронезия, Науру, Палау, Папуа-Нова Гвинея, Парагвай и Тонга.
Декларацията, одобрена с резолюцията, гласи, че войната в Газа "трябва да приключи веднага" и подкрепя разполагането на временна международна стабилизационна мисия, оправомощена от Съвета за сигурност на ООН.
Съединените щати описаха гласуването като "поредния погрешен и неподходящ рекламен ход", който подкопава сериозните дипломатически усилия за прекратяване на конфликта.
"Не се заблуждавайте, тази резолюция е подарък за "Хамас". Далеч е от насърчаване на мира, конференцията вече удължи войната, окуражи "Хамас" и нанесе вреда на перспективите за мир както в краткосрочен, така и в дългосрочен план", заяви американският дипломат Морган Ортагус пред Общото събрание.
Израел, който отдавна критикува ООН за това, че не осъжда директно "Хамас" за атаките от 7 октомври, отхвърли декларацията като едностранна и описа гласуването като театрално.
"Единственият бенефициент е "Хамас". Когато терористите са тези, които аплодират, вие не насърчавате мира, а насърчавате терора", заяви израелският посланик в ООН Дани Данон.
Според израелски данни, при атаката на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г. са загинали 1 200 души, предимно цивилни, а около 251 са били взети за заложници. Според местните здравни власти, оттогава над 64 000 души, също предимно цивилни, са загинали по време на войната в Газа.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
9 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Евреите живеят там от хиляди години! Мюсюлманите са навлеци! ;)
Историята го е доказала! Евреи и мюсюлмани на едно място не живеят! ;)
Паргов, Паргов да не забравите- партай геносен е важен. И Гуцанката, че го пропуснаха в бързината при другаря Ким!
И аз така чух. Ама не й се тръгва сама. Затова навива Женята Дойнов да й бъде кавалер. Щото Илиян Василев е вече зает от Ивчето Инджева. Боже все едно е Коледа!!!! Единствено Алла Пугачова липсва за да бъдат всичките ми любими celebrities с мен на тази екскурзия
И смолянския рептил Дора НедодЯлкова се е записала! Малките корейчета ще видят истински женски динозавър
Наско Фритюрника ли ! Дано вземе и малко картофи и вълнението ще е сърцераздирателно!
Любопитно е, че против Декларацията освен всички тихоокеански държави е гласувала и Унгария, след като тиранинът орбан е личен асистент на тръмпутин.Фактът, че само 10 страни са против, показва безкрайно ясно, че исканията са правилни, но и Израел е прав, че ООН си затваря очите пред главорезите и приятели на путлер от Хамас.
Любимата ми дърта кука ще дойде с нас до Северна Корея . Толкова се вълнувам.
Само да кажа за екскурзията до Северната Корея от форума. Ще имаме височайши гости. Ивчето Инджева и Илиян Василев ще дойдат. Сега , Казвам ви го под сурдинка, но е сигурно. Ивчето е теглила бърз кредит, щото там знаете тя е дългогодишно безработна , никой не ще да е наеме тая никакв..ца оскубана , но все пак - ИДВАТ. Платила е капарото. Боже , толкова се вълнувам.