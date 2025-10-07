15 години затвор за банкерката, обвинена в източване на 1.8 млн. лв от сметки на Мартин Петров

Бившата банкерка Ирина Аткова е осъдена на първа инстанция на 15 години затвор заради това, че е източила 1.8 млн. лева от сметките на бившия футболен национал Мартин Петров. Това обаче не е краят на съдебно-банковата драма. Присъдата може да се обжалва, защото делото е приключило само на първа инстанция.
Скандалът започна през 2017 г., когато се разбра, че от сметките на Петров в "УниКредит" са изчезнали 3.8 млн. лв. Той заведе и гражданско дело срещу банката.
Отделно от това прокуратурата започна разследване, което по традиция се замота няколко години. Обвинителен акт бе внесен едва в края на 2023 г., т.е. шест години по-късно. Именно по него е постановена осъдителна присъда. Наказанието обаче е само за част от претендираните от Петров средства.
Личен банкер
Аткова е била личен банкер на Петров, но оперирането със средства му било извън правата и задълженията ѝ, посочва прокуратурата.
Той бил предоставил право да виждат сметките му само на определени служители на банката, сред които и подсъдимата, а право да оперират със сметките му дал на съпругата и родителите си. До 2017 г. Петров играел в чужбина и рядко се прибирал в България. Когато теглел пари, обвиняемата обикновено била с Петров и казвала на касиерите какво да правят. Правело впечатление поведението на близост с Петров, което демонстрирала пред колегите си, твърди прокуратурата.
През 2010 г. тя предложила на футболиста да "използва по-пълноценно паричните си средства, като инвестира с нейна помощ". Той се съгласил, но ѝ издал пълномощно да оперира само със средства до определен размер. Тъй като искала да инвестира по-големи суми, тя решил сама да ги отклони от сметките му, твърди обвинението.
От началото на 2012 година до средата на 2017 година тя съставяла и използвала на фалшиви документи - нареждане за презграничен превод, разпореждане за банков превод, потвърждение за желан банков превод, както и на документи с невярно съдържание (заверка от личен банкер, потвърждаваща идентификация на клиента). Така заблудила различни банкови служители, че има основание за извършване на банкови преводи. Това се е случило 52 пъти.
"По този начин, без правно основание, тя получила парични суми в общ размер на 786 637,96 лв., дала възможност на друго физическо лице да получи парични суми в общ размер на 4 900 лв. и дала възможност на юридическо лице да получи парични суми в общ размер на 413 788,82 лв", посочват прокурорите.
Имотна облага
Отделно, твърдят разследващите, от 2012 до 2016 година с цел да набави за себе си имотна облага тя заблудила различни банкови служители, че е помолена от Петров или от имащо право да се разпорежда със средствата му лице да изтегли и получи различни суми. Тя обещавала, че по-късно операциите ще бъде оформени с надлежно разписано "нареждане-разписка". Това се случило 62 пъти като били източени общо 583 346,41 лв. Измамата е в особено големи размери и представлява особено тежък случай.
Пред съда е проведено съдебно следствие по общия ред, посочва прокуратурата. Това означава, че обвиняемата не е признала нищо от написаното в обвинителния акт.
