15-годишен е задържан за убийството на момчето в София

София трябва да бъде не просто модерна, а и сигурна столица, каза кметът Терзиев

Снимката е илюстративна, Canva
Столичната полиция е задържала двама души във връзка с трагичния инцидент, при който 15-годишно момче бе намушкано в столичен мол и впоследствие почина.
 
Единият от двамата е заподозрян за смъртоносното нападение и също е 15-годишен.
 
Другият е свидетел, съобщи БНР.
 
Малко преди 20 часа снощи в мол на столичния бул. "Александър Стамболийски" при сбиване между две компании 15-годишното момче е било намушкано с нож.
 
Инцидентът е станал на 3-ия етаж на търговския център, където има кино и заведения за хранене.
 
Все още не е ясна точната причина за скандала между двете компании. От мястото са иззети записи от охранителни камери. 
 
София трябва да бъде не просто модерна, а и сигурна столица. Дължим го на младите хора и на техните семейства, каза кметът на София Васил Терзиев в позиция, разпространена от пресцентъра на Столична община.
 
Дълбоко съм покрусен от новината за смъртта на 15-годишното момче, което загуби живота си след тежкия инцидент в търговски център в София. Изказвам най-искрените си съболезнования на семейството и близките му. Няма по-голяма болка от това да загубиш дете, посочи кметът.
 
По неговите думи подобни трагедии напомнят колко крехко е усещането за сигурност, особено когато става дума за децата ни.
 
"В последната година Столичната община, заедно с полицията и търговските обекти, положи сериозни усилия за подобряване на видеонаблюдението, контрола и превенцията на агресията в публичните пространства", добави Терзиев.
 
Вече има изградена обща система за наблюдение в редица зони с висок човекопоток, а в момента се разширява и обхватът ѝ, каза още столичният кмет.
 
 
 
 
 
 

