15-годишен е задържан за убийството на момчето в София

Столичната полиция е задържала двама души във връзка с трагичния инцидент, при който 15-годишно момче бе намушкано в столичен мол и впоследствие почина.

Единият от двамата е заподозрян за смъртоносното нападение и също е 15-годишен.

Другият е свидетел, съобщи БНР.