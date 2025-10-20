15-годишен е задържан за убийството на момчето в София

Столичната полиция е задържала двама души във връзка с трагичния инцидент, при който 15-годишно момче бе намушкано в столичен мол и впоследствие почина.
Единият от двамата е заподозрян за смъртоносното нападение и също е 15-годишен.
Другият е свидетел, съобщи БНР.
Малко преди 20 часа снощи в мол на столичния бул. "Александър Стамболийски" при сбиване между две компании 15-годишното момче е било намушкано с нож.
Инцидентът е станал на 3-ия етаж на търговския център, където има кино и заведения за хранене.
Все още не е ясна точната причина за скандала между двете компании. От мястото са иззети записи от охранителни камери.
София трябва да бъде не просто модерна, а и сигурна столица. Дължим го на младите хора и на техните семейства, каза кметът на София Васил Терзиев в позиция, разпространена от пресцентъра на Столична община.
Дълбоко съм покрусен от новината за смъртта на 15-годишното момче, което загуби живота си след тежкия инцидент в търговски център в София. Изказвам най-искрените си съболезнования на семейството и близките му. Няма по-голяма болка от това да загубиш дете, посочи кметът.
По неговите думи подобни трагедии напомнят колко крехко е усещането за сигурност, особено когато става дума за децата ни.
"В последната година Столичната община, заедно с полицията и търговските обекти, положи сериозни усилия за подобряване на видеонаблюдението, контрола и превенцията на агресията в публичните пространства", добави Терзиев.
Вече има изградена обща система за наблюдение в редица зони с висок човекопоток, а в момента се разширява и обхватът ѝ, каза още столичният кмет.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Ами полицията трябва отдавна да знае, че именно там по МОЛОВЕТЕ- където са кината и заведенията на хранене се събират тълпи гл. момчета в черни дрехи , но и момичета и един дявол знае какво правят и защо са избрали това място. Мотаят се се безцелно на групички, говорят, ами общуват. Феномемът е от почти две годни. Наблюдавам го в Парадайс, в МОЛ България ги няма.
