15-годишно дете е загинало при инцидент с АТВ в Дряновско

15-годишно дете е загинало при инцидент в дряновското село Пейна, съобщи БНР. Фамилията е добивала дърва в района и детето е било качено на самоделно АТВ.
Дървосекачите са работили в държавни гори край дряновското село Пейна.
По неофициална информация инцидентът е станал на поляна край селото, докато хората се опитвали да изтеглят трупи със самоделно АТВ.
Нещастният случай беше потвърден от полицията в Габрово, откъдето съобщават, че мъжът, управлявал АТВ-то, е изгубил контрол. Детето е паднало и е било затиснато.
Водачът е задържан от полицията, съобщава още националното радио.
Жалко за детето, НО все пак искам да попитам: - Тази фамилия имала ли е разрешение за "добиване на дърва" в държавните гори? Че от подобни "добивания на дърва" в България гори не останаха. Затова и дъжд вече не вали в България.