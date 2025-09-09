15-годишно дете е загинало при инцидент с АТВ в Дряновско

15-годишно дете е загинало при инцидент в дряновското село Пейна, съобщи БНР. Фамилията е добивала дърва в района и детето е било качено на самоделно АТВ.

Дървосекачите са работили в държавни гори край дряновското село Пейна.

По неофициална информация инцидентът е станал на поляна край селото, докато хората се опитвали да изтеглят трупи със самоделно АТВ.

Нещастният случай беше потвърден от полицията в Габрово, откъдето съобщават, че мъжът, управлявал АТВ-то, е изгубил контрол. Детето е паднало и е било затиснато.

Водачът е задържан от полицията, съобщава още националното радио.