15-годишно момче почина след намушкване в столичен мол

15-годишно момче почина в неделя вечерта, след като бе намушкано с нож в столичен мол.

Детето е намушкано при спор между две компании в търговския център на бул. "Александър Стамболийски" в София около 20 ч.

Извършителят все още се издирва. По информация на бТВ и той е на 15 г.

На сигнала за раненото дете за четири минути се е отзовала Спешна помощ, но екипът е констатирал, че близките са закарали момчето в "Пирогов".

В болницата то е постъпило в много тежко състояние и е настанено в детска противошокова зала.

От охранат на мола са опитали да разтърват двете компании, но в момента, в който са пристагнали, момчето е било намушкано. Младежът с ножа веднага е избягал.

В полицията сигналът е постъпил малко преди 20 часа.