19-годишен шофьор е загинал при верижна катастрофа край Айтос

Шофьор на 19 години е загинал, а друг е пострадал при тежка катастрофа между четири коли край Айтос, съобщи бургаската полиция.
Инцидентът е станал в петък вечерта около 20:30 ч. на пътя Айтос – Бургас, край село Съдиево. По първоначални данни лека кола "Ауди А6" със софийска регистрация, управлявана от 19-годишен мъж от Бургас, движеща се в посока Айтос, е застигнала и ударила лек автомобил "Ауди А3", управляван от 23-годишен мъж от село Дъбник.
Вследствие на удара двете коли са се завъртели, но са останали на пътното платно, което е довело и до трагедията.
Софийската кола е била ударена странично от други две коли, които са се изпреварвали на същия път.
"Шкода Октавия", управлявана от 61-годишен чешки гражданин, била изпреварвана от "Опел Корса", управляван от 20-годишен мъж от близкото село Люляково. Двата автомобила са ударили странично в спрелия на платното автомобил "Ауди А6".
На място е загинал 19-годишният водач на аудито. Пострадал е 20-годишният шофьор на опела, който е настанен за лечение в болница, но животът му е извън опасност.
Пробите на всички участници в катастрофата за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.
Спазваите БЕЗОПАСНА дистанция и ще си спестите 50 % от проблемите на пътя! Така ще можете да намалите и ПЛАВНО и безопасно за задната кола да спрете. Нека ви изпреварват "бързаците". Нека ви присветкват с фарове отзад нетърпеливите. Това си е техен проблем. Вие спазвате ЗАКОНА, а те не го спазват. Вие нямате проблем, те имат.
Толкова често се случва това, че всеки шофьор го е изпитал много пъти. Карате си нормално и насреща някой изпреварва така че за да избегнете удара рязко намалявате. В този случай за беда зад намаляващия скоростта друг кара бързо, вероятно с намерение да изпревари. Избягва челния удар, но за него резултата пак е същия - нещо такова е станало. Някои така бързат на пътя, сякаш е въпрос на живот и смърт, после спират на бензинистанция където бавно си пият кафето. А то си е наистина въпрос на живот и смърт.
Колко още такива трагедии с 18-19 годишни ще видим това лято. Поколението, което сега излиза от училищата е уникално неадекватно - явно ковид, социалните медии и общата атмосфера на беззаконие и безнаказаност в страната са им ампутирали всякакво чувство за отговорност пред обществото и съгражданите им.