19-годишен шофьор е загинал при верижна катастрофа край Айтос

Шофьор на 19 години е загинал, а друг е пострадал при тежка катастрофа между четири коли край Айтос, съобщи бургаската полиция.

Инцидентът е станал в петък вечерта около 20:30 ч. на пътя Айтос – Бургас, край село Съдиево. По първоначални данни лека кола "Ауди А6" със софийска регистрация, управлявана от 19-годишен мъж от Бургас, движеща се в посока Айтос, е застигнала и ударила лек автомобил "Ауди А3", управляван от 23-годишен мъж от село Дъбник.

Вследствие на удара двете коли са се завъртели, но са останали на пътното платно, което е довело и до трагедията.

Софийската кола е била ударена странично от други две коли, които са се изпреварвали на същия път.

"Шкода Октавия", управлявана от 61-годишен чешки гражданин, била изпреварвана от "Опел Корса", управляван от 20-годишен мъж от близкото село Люляково. Двата автомобила са ударили странично в спрелия на платното автомобил "Ауди А6".

На място е загинал 19-годишният водач на аудито. Пострадал е 20-годишният шофьор на опела, който е настанен за лечение в болница, но животът му е извън опасност.

Пробите на всички участници в катастрофата за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.