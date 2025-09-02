199 км/ч, без спирачен път, смърт и седем телесни повреди. Катастрофата с автобус в София

Виктор Илиев, обвиняем за тежката катастрофа, при която мощно "Ауди" се вряза в автобус на градския транспорт в София, се движел с близо 200 километра в час. Това бе съобщено след среща при и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов за обсъждане на разследването. Точната скорост е 199 километра. Няма данни за спирачен път.

Илиев е употребявал райски газ, докато кара, казаха още от прокуратурата. Това е уставено от свидетелски показания, с медицинска експертиза и е намерено шишето с веществото. Според прокуратурата експертите са категорични, че райският газ влияе върху времето за реакция и адекватността на водача.

Обвинението срещу Илиев е актуализирано и той вече ще отговаря за умишлено причиняване на смърт на един човек, както и за причиняване на телесни повреди на други четирима.

Удар

Катастрофата, за която е обвиняем 21-годишният Илиев, стана на 15 август на бул. "Константин Величков" в София. Тогава шофираната от Илиев кола не успя да вземе завоя и се вряза в чакащия на кръстовището автобус от нощния градски транспорт.

На място загина пътуващият в рейса лекар от Сирия д-р Иса Али. Шофьорът на автобуса пострада тежко, а с различни наранявания бяха и пътуващите с Илиев момичета и момче.

Самият шофьор се отърва с леки наранявания. По последна информация водачът на ударения автобус е излязъл от кома, но състоянието му продължава да е тежко.

"На две от пострадалите са установени по седем средни телесни повреди. Което е изключителен случай", коментира прокурорът от градската прокуратура в София Вихър Михайлов.

На Илиев ще бъде назначена психиатрична експертиза, каза още прокурорът. Освен това ще се изследват отпечатъците по бутилката с райския газ. С тази бутилка шофьорът вероятно е зареждал балони, от които след това е дишал.

Умисъл ли?

Илиев ще бъде съден по нови текстове, според които за подобни престъпления се предвиждат по-тежки наказания, които могат да стигнат и до доживотен затвор. Важният въпрос в случая обаче е ще може ли да се докаже умисъл, макар и евентуален.

По правило съдебната практика в България счита престъпленията по транспорта за непредпазливи. Оттам се извежда и по-леката им наказуемост. На няколко пъти през последните години прокуратурата се опитва да прокарва тезата за евентуален умисъл при тежки катастрофи. По делото за смъртта на журналиста Милен Цветков например тази теза бе възприета от съда. По делото срещу Георги Семерджиев обаче прокуратурата сама се отказа от евентуалния умисъл. Причината – няма как да се докаже, че Семерджиев може да е допускал, че колата му ще се удари в друг автомобил, а след това ще се качи на тротоара и ще убие двете момичета, загинали в онази нощ.