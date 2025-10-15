20 години фондация "Сийдър" се грижи за достоен живот на хората  с увреждания

За двадесети път Фондация "Сийдър" организира благотворителен бал в подкрепа на хората в неравностойно положение. На 25 октомври 2025 г. в хотел Hyatt Regency Sofia организацията ще отбележи юбилея си с благотворителен търг и културна програма заедно с дарители, партьори и съмишленици. Желаещите да подкрепят каузата, както и да участват в бала могат да го направят на страницата на фондацията.
Очаква се на събитието да присъстват над 180 гости, които ще наддават за предмети дарени от вицешампиона във Формула 3 Никола Цолов, многократно награждавания астрофотограф Михаил Минков и изтъкнатия художник Венелин Съйнов - Лино.
Водещи на галавечерта са актрисата Неда Спасова и дългогодишният съмишленик на фондацията, Явор Попов-Необозрим, които ще се включат безвъзмездно.
На събитието фондацията ще направи равносметка на дейността си и за пореден път ще инвестира всички набрани средства в каузата си - осигуряване на грижа за децата и младежите с увреждания или лишени от родителска грижа.
"Днес, 20 години по-късно, съм много щастлива да кажа, че "Сийдър" е лидер в предоставянето на качествена грижа на хора в неравностойно положение" споделя Адриана Гоцова, изпълнителен директор на "Сийдър". "Фондацията ни има важна роля в процеса на реформиране на социалната система в България и сме пример за добра практика в областта на резидентната грижа за деца и млади хора с увреждания или без родителска грижа. Чрез застъпническата си дейност ние допринесохме през всички тези години за положителна промяна в живота на над 3000 деца и младежи в неравностойно положение, като продължаваме да се грижим за около 70 души."
