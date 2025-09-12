22-годишен от Юта е задържан за убийството на Чарли Кърк

Заподозреният, задържан във връзка с убийството на американския десен активист Чарли Кърк, е 22-годишен мъж от щата Юта, съобщи представител на правоохранителните органи на САЩ, цитиран от Асошиейтед прес. Агенцията посочва, че според властите заподозреният е бил идентифициран като Тайлър Робинсън.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви малко преди това в интервю на живо по телевизия "Фокс Нюз", че заподозреният за убийството на Кърк е заловен.
"С висока степен на сигурност, заловихме го", каза Тръмп пред телевизията и добави, че пастор, който е имал връзки и с правоприлагащите органи, е предал заподозрения на властите.
"Някой, който е бил много близо до него, е казал: "Хм, това е той", каза още Тръмп.
Още по темата
Си Ен Ен съобщи, че задържаният мъж е признал пред баща си, че той е стрелецът.
Американският десен активист Чарли Кърк бе убит с един изстрел в сряда, което полицията определи като целенасочена атака, а губернаторът на щата Юта го нарече политическо убийство. Кърк бе съосновател на политическата организация с нестопанска цел "Търнинг Пойнт Ю Ес Ей" (Turning Point USA) и беше близък съюзник на Тръмп.
Десният активист бе прострелян, докато говореше пред аудитория, събрала се в кампуса на университета "Юта Вали" в Оръм, на около 60 км от Солт Лейк Сити. Повече от 7000 сигнала и информации бяха получени, докато властите реагираха на най-новия акт на политическо насилие, разтърсил САЩ.
В гористата местност наблизо е била намерена прецизна пушка "Маузер" калибър .30 с плъзгащ се затвор, увита в хавлиена кърпа. От патронника е била извадена гилза от изстрелян патрон, а в пълнителя са били намерени още три патрона, сочи информация, разпространена сред правоохранителните органи, съобщи Асошиейтед Прес.
Агенцията отбелязва, че убийството е най-новият пример как обичайните мерки за сигурност биха могли да бъдат преодолени в епоха на ескалиращо политическо насилие, когато всеки, свързан с политиката, може да стане потенциална мишена. Експертите по сигурност, интервюирани от АП, поставиха под въпрос дали университетската проява е била достатъчно добре охранявана, но също така признаха ограниченията както на полицейските сили в кампуса на университета "Юта Вали", така и при организирането на такива прояви на открити места.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
1 коментар
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Все още продължавам да недоумявам защо изведнъж трябва да ми пука за Чарли Кърк, за когото не бях чувал до вчера. Свършиха ли се другите световни проблеми?