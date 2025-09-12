22-годишен от Юта е задържан за убийството на Чарли Кърк (обновена)

Заподозреният за убийството на Чарли Кърк бе заловен, обяви днес президентът на САЩ Доналд Тръмп. Това представлява значителен пробив в разследването на целенасочено убийство, което предизвика нови тревоги относно политическото насилие в САЩ, отбелязва Асошиейтед Прес.

"С голяма убеденост - заловихме го“, каза Тръмп в интервю на живо по телевизия „Фокс Нюз“. Той добави, че пастор, който имал връзки и с правоприлагащите органи, е предал заподозрения на властите.

"Някой, който е бил много близо до него, е казал: "Хм, това е той", каза още Тръмп.

Предполагаемият убиец на Кърк е 22-годишен жител на щата Юта. Властите го идентифицираха като Тайлър Робинсън.

Губернаторът на Юта Спенсър Кокс заяви, че заподозреният споделил със семеен приятел, че е свързан със стрелбата. Кокс, който е републиканец, каза още, че заподозреният неотдавна се политизирал и бил идеен противник на Кърк.

Бащата на заподозрения видял снимки от камери за наблюдение и след това заедно с пастора убеждавал Тайлър да се предаде, каза източник от правоприлагащите органи, говорил при условие за анонимност зариди поверителността на разследването.

ФБР и Министерството на правосъдието на САЩ към момента не са коментирали тази информация, но за по късно днес е планирана пресконференция в Юта, където стана убийството.

Новината за ареста дойде часове след като ФБР и официални представители на ниво щат отправиха молба за помощ към обществеността и разпространиха още снимки на заподозрения – ход, който наведе на мисълта, че правоприлагащите органи не са сигурни къде се намира този човек, посочва АП.

Кърк бе убит с един изстрел и полицията каза, че става дума за целенасочена атака, а губернаторът на Юта – за политическо убийство. Убитият е съосновател на неправителствената политическа организация с нестопанска цел "Търнинг Пойнт Ю Ес Ей“ (Turning Point USA), базирана в Аризона.

Властите откриха мощна пушка с плъзгащ се затвор близо до местопрестъплението и казаха, че стрелецът скочил от покрив и изчезнал в близка гора.

Преди да бъде убит Кърк участвал в дебат в университета "Юта Вали“ (Utah Valley), организиран от "Търнинг Пойнт Ю Ес Ей“. Той бе откаран в местна болница и няколко часа по-късно бе констатирана смъртта му.

Официални представители казаха, че властите са получили повече от 7000 сигнала и информации във връзка с разследването. Те все още не са посочили какви може да са мотивите за поредния акт на политическо насилие в САЩ, отбелязва АП.

Кой е Тайлър Робинсън

Тайлър Робинсън, е двайсет и две годишен, родом от щата Юта. Според властите Робинсън е критикувал Кърк в скорошен разговор, а местоживееното му към момента на стрелбата е било на адреса на семейството му.

Робинсън беше арестуван късно снощи, след като семеен приятел се обадил на властите, съобщиха официални представители днес.

Разследващите не са разкрили публично мотив. Губернаторът на Юта Спенсър Кокс заяви пред репортери, че член на семейството, разпитан от полицията, е казал, че Робинсън по време на вечеря наскоро е споменал проявата на Кърк в кампуса на университета "Юта Вали", където активистът бе прострелян във вторник.

„На вечерята са говорили защо не го харесват и какви възгледи има“, каза Кокс. Освен това Робинсън е станал по-политически ангажиран през последните години, е казал разпитаният член на семейството.

Според държавните регистри, прегледани от Ройтерс, Робинсън изглежда няма криминално досие. Той е бил регистриран избирател, но не е бил свързан с политическа партия.

Според държавните регистри за гласуване е бил "неактивен“ гласоподавател, което означава, че не е гласувал на последните избори и не е отговорил на писмо за участие във вота от окръжната администрация.

Подробности за живота на Робинсън продължават да изникват днес. Той е посещавал за кратко Държавния университет на Юта в Лоуган за един семестър през 2021 г., потвърди университетът пред Ройтерс.

Не стана ясно веднага защо е напуснал колежа. Във видео, публикувано от майка му в социалната мрежа "Фейсбук", Робинсън може да бъде видян как чете на глас писмо, предлагащо му четиригодишна стипендия от Държавния университет на Юта, докато тя му ръкопляска.

В друга публикация се казва, че Робинсън е постигнал резултат 34 на стандартния тест за прием в американски колежи (ACT - American College Testing, бел. ред.), което би го поставило в челото на класираните, според компанията за подготовка за тестове "Принстън Ревю" (Princeton Review)

Към момента на задържането той е живял в дома на семейството си в окръг Вашингтон, в югозападната част на щата Юта, близо до границата с щата Невада.

Има двама по-малки братя според публикациите на родителите му във "Фейсбук". Майка му е социален работник в здравна компания с нестопанска цел, докато професията на баща му не е изяснена.

Публикациите във "Фейсбук" показват една отдадена майка

Публикациите на майка му във "Фейсбук" през годините - повечето от които бяха изтрити днес - са посветени предимно на семейството ѝ: от пътувания из Аляска, Карибите и в "Дисниленд"; училищни пиеси, празненства с костюми за Хелоуин и домашни зайци.

Личи си гордост след минаването на трите момчета в по-горен клас. Нито една от публикациите не изглежда политическа по никакъв начин.

Други публикации показват Робинсън и братята му от време на време с оръжия в ръце, въпреки че това не е необичайно в щат, където се издават разрешителни за притежание на огнестрелни оръжия.

„Да пътувам без него беше едно от най-трудните неща, които трябваше да направя от дълго време насам“, пише майката на Тайлър в един пост да това как му е помогнала да се премести в колеж през 2021 година. „Той е толкова развълнуван да започне приключението си и ще бъде толкова невероятно за него!“, пише тя.

Кокс каза, че снощи член на семейството се е обадил на семеен приятел, който от своя страна е позвънил на шерифската служба на окръг Вашингтон, „с информация, че Робинсън им е признал, или поне намекнал, че е извършил престъплението“.

Бившият съквартирант на Робинсън показа публикации, които Робинсън е изпратил чрез платформата "Дискорд", описващи как е оставил пушка в храст, увита в хавлиена кърпа - това съвпада с намирането от страна на властите на оръжие в гориста местност близо до мястото на стрелбата.

Робинсън беше отведен в затвора на окръг Юта в Спаниш Форк, на около 19 км южно от университета, където Кърк беше прострелян. Все още не му е повдигнато официално обвинение.