24-часова стачка на държавните служители в Гърция

На 24-часова стачка излизат държавните служители в Гърция. Тя е свикана от Синдикалната федерация на държавните служители АДЕДИ, а поводът е заради нов законопроект, който предвижда въвеждане на 13-часов работен ден, съобщава електронното издание на в. "Катимерини".

Преди дни синдикалната федерация призова за стачни действия с искания за връщане на 13-ата и 14-ата заплата, за увеличение на заплатите, за подписване на колективни трудови договори в публичния сектор, за постоянна и стабилна заетост, както и за премахване на новия законопрокет.

Служителите на градския транспорт в Атина ще се включат в стачката в началото и края на работния ден, за да подкрепят държавните служители. По тази причина днес метрото и трамваите в гръцката столица ще работят от 09:00 ч. до 17:00 ч., а автобусите и тролейбусите – от 09:00 ч. до 21:00 ч.

И железопътните служители се включват в 24-часовата стачка и заради това влаковете в Гърция няма да се движат днес.

Основното протестно шествие в Атина е насрочено за 11 ч. на централния площад "Синтагма".

В началото на месеца имаше 24-часова национална стачка срещу новото трудово законодателство, организирана от двата най-големи синдиката в държавния и частния сектор - АДЕДИ и ГСЕЕ, в която се включиха моряците, служителите в градския транспорт и железопътните работници, а в Атина се проведе многохилядна демонстрация с искане за оттегляне на пакета от мерки, които въвеждат промени в работното време.