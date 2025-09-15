33 години по-късно: Жена бе уведомена, че никой не се интересува кой я е окрал

33 години. Толкова време е минало преди дело за домова кражба да бъде окончателно прекратено поради изтекла давност. Естествено, крадецът не е намерен. Но пък пострадалата е надлежно уведомена, че делото вече не е висящо.

Тази история бе разказана от Нова телевизия. Главен герой в нея е Теменужка Турийска. Преди 33 години нейното жилище в София е обрано. Крадецът влиза през терасата и отмъква 200 лв., които жената е заделила за подаръци на свои близки. Както често се случва у нас, крадецът не е намерен.

Минават цели 33 в (уж) търсене и разследване. Но насркото Турийска получава писмо, че всичко е приключило. Писмото е от районната прокуратура в София.

"В първия момент реших да ги съдя. Но си казах, че ако пак трябва да чакам 33 години, трябва да довживея до 115 години, за да получа някакво възмездие", коментира Турийска.