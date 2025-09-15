33 години по-късно: Жена бе уведомена, че никой не се интересува кой я е окрал

33 години. Толкова време е минало преди дело за домова кражба да бъде окончателно прекратено поради изтекла давност. Естествено, крадецът не е намерен. Но пък пострадалата е надлежно уведомена, че делото вече не е висящо.
Тази история бе разказана от Нова телевизия. Главен герой в нея е Теменужка Турийска. Преди 33 години нейното жилище в София е обрано. Крадецът влиза през терасата и отмъква 200 лв., които жената е заделила за подаръци на свои близки. Както често се случва у нас, крадецът не е намерен.
Минават цели 33 в (уж) търсене и разследване. Но насркото Турийска получава писмо, че всичко е приключило. Писмото е от районната прокуратура в София.
"В първия момент реших да ги съдя. Но си казах, че ако пак трябва да чакам 33 години, трябва да довживея до 115 години, за да получа някакво възмездие", коментира Турийска.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.