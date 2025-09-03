33-годишен стана милиардер след като продаде дела си в PPF

Петр Келнер - младши, най-големият син на покойния чешки магнат Петр Келнер, се нареди сред най-богатите наследници в Европа. Това се случи след като преди седмици продаде 10% си дял в PPF. Купувач на акциите му е неговата мащеха, съпруга на баща му от последващ брак - Рената Келнерова и трите ѝ дъщери. Така Келнерова запази си мястото си най-богатата жена в Югоизточна Европа.

PPF Group е международна инвестиционна група, която управлява операции в 25 страни, с фокус върху телекомуникациите, финансовите услуги, медиите и електронната търговия. В България компанията държи дял в телекома Yettel и е собственик на бТВ.

Колко богат е Келнер -младши

Богатството на Келнер-младши се оценява на 1.7 милиарда долара, според индекса на милиардерите на Bloomberg, който за първи път оцени неговия дял.

Говорител на PPF Group отказа да коментира какво е получил Келнер-младши за дела си или какво планира да направи с получените средства. По информация на Радио Прага сделката е за 40 млрд. чешки крони.

Самият Петр Келнер - младши не е син на Рената Келнерова. Той е първородният син на Петр Келнер от първия му брак с Ива Келнерова.

33-годишният Келнер сега се нарежда сред най-младите милиардери в Европа заедно със своя сънародник Михал Стрнад, чието семейно предприятие е един от най-големите производители на артилерийски снаряди и бронирани превозни средства в региона.

Други наследници милиардери на около 30-годишна възраст включват Марк Матешитц, с нетно състояние от около 35 милиарда долара, произхождащо от Red Bull, най-голямата енергийна напитка в света, и Хю Гросвенор, седмият херцог на Уестминстър, предава Bloomberg.

Келнер-младши наследява акциите си в компанията през 2022 г., след като баща му, тогава най-богатият човек в Чехия, загина в хеликоптерна катастрофа на 56-годишна възраст, оставяйки след себе си състояние, оценено по това време на 15.7 милиарда долара. Именно тогава вдовицата на Петър Келнер и четирите му деца поемат контрола над PPF след смъртта му.

По време на процеса на наследяване Келнер-младши се присъединява и към надзорния съвет на Фондация "Келнер", благотворителна организация в областта на образованието.

Той получава магистърска степен в Университета в Барселона и управлява собствен бизнес в здравеопазването, според годишния отчет на Фондация “Келнер” за 2022 г.

Говорител на фондацията насочи запитванията към PPF Group.

Оттогава Келнер-младши полага основите за своята независимост от групата.

През 2023 г. Келнер-младши основава PLP Holding, компания със седалище в Прага за управление на активи, според чешкия търговски регистър.

В края на август PPF обяви, че Келнер-младши се е съгласил да продаде дела си на своята мащеха Рената Келнерова и нейните три дъщери, което им дава 100% контрол. Компанията заяви, че няма да разкрие цената на сделката. Очаква се тя да бъде финализирана тази година.

"Започнахме разговори за придобиването на моя малцинствен дял в PPF преди няколко месеца”, каза Келнер-младши в изявление на уебсайта на PPF, което е рядък публичен коментар.

"Доволен съм от успешния завършек на този сложен процес.", коментира тогава той.