33-годишен стана милиардер след като продаде дела си в PPF

Петр Келнер - младши, най-големият син на покойния чешки магнат Петр Келнер, се нареди сред най-богатите наследници в Европа. Това се случи след като преди седмици продаде 10% си дял в PPF. Купувач на акциите му е неговата мащеха, съпруга на баща му от последващ брак - Рената Келнерова и трите ѝ дъщери. Така Келнерова запази си мястото си най-богатата жена в Югоизточна Европа.
PPF Group е международна инвестиционна група, която управлява операции в 25 страни, с фокус върху телекомуникациите, финансовите услуги, медиите и електронната търговия. В България компанията държи дял в телекома Yettel и е собственик на бТВ.
Колко богат е Келнер -младши
Богатството на Келнер-младши се оценява на 1.7 милиарда долара, според индекса на милиардерите на Bloomberg, който за първи път оцени неговия дял.
Говорител на PPF Group отказа да коментира какво е получил Келнер-младши за дела си или какво планира да направи с получените средства. По информация на Радио Прага сделката е за 40 млрд. чешки крони.
Самият Петр Келнер - младши не е син на Рената Келнерова. Той е първородният син на Петр Келнер от първия му брак с Ива Келнерова.
33-годишният Келнер сега се нарежда сред най-младите милиардери в Европа заедно със своя сънародник Михал Стрнад, чието семейно предприятие е един от най-големите производители на артилерийски снаряди и бронирани превозни средства в региона.
Други наследници милиардери на около 30-годишна възраст включват Марк Матешитц, с нетно състояние от около 35 милиарда долара, произхождащо от Red Bull, най-голямата енергийна напитка в света, и Хю Гросвенор, седмият херцог на Уестминстър, предава Bloomberg.
Още по темата
Келнер-младши наследява акциите си в компанията през 2022 г., след като баща му, тогава най-богатият човек в Чехия, загина в хеликоптерна катастрофа на 56-годишна възраст, оставяйки след себе си състояние, оценено по това време на 15.7 милиарда долара. Именно тогава вдовицата на Петър Келнер и четирите му деца поемат контрола над PPF след смъртта му.
По време на процеса на наследяване Келнер-младши се присъединява и към надзорния съвет на Фондация "Келнер", благотворителна организация в областта на образованието.
Той получава магистърска степен в Университета в Барселона и управлява собствен бизнес в здравеопазването, според годишния отчет на Фондация “Келнер” за 2022 г.
Говорител на фондацията насочи запитванията към PPF Group.
Оттогава Келнер-младши полага основите за своята независимост от групата.
През 2023 г. Келнер-младши основава PLP Holding, компания със седалище в Прага за управление на активи, според чешкия търговски регистър.
В края на август PPF обяви, че Келнер-младши се е съгласил да продаде дела си на своята мащеха Рената Келнерова и нейните три дъщери, което им дава 100% контрол. Компанията заяви, че няма да разкрие цената на сделката. Очаква се тя да бъде финализирана тази година.
"Започнахме разговори за придобиването на моя малцинствен дял в PPF преди няколко месеца”, каза Келнер-младши в изявление на уебсайта на PPF, което е рядък публичен коментар.
"Доволен съм от успешния завършек на този сложен процес.", коментира тогава той.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
2 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Този, на снимката, не изглежда да е на 33 години :)
Стига сте дъвчили тази новина бе, медиапулци! И България има стахановски опит ,също като Чехия, в правене на келнери и баровци за 1 нощ мултимилионери. Аман!