Петролното петно в Черно море, образувало се в резултат на авария на терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК) в руския град Новоросийск, е нараснало до 350 квадратни километра, съобщи пред ТАСС Сергей Станични, специалист по методи за дистанционно наблюдение, който сътрудничи с Морската спасителна служба. По този начин площта на замърсяването е равна на територията на руски градове като Владивосток (325,9 квадратни километра), Краснодар (339,3 квадратни километра) или Ростов на Дон (348,5 квадратни километра).
„В моята практика не е наблюдавано толкова обширно филмово замърсяване в морето“, отбеляза Станични. Според последните сателитни снимки, които той е проучил, петролният филм на петното остава доста дебел. Това показва, че най-малко 10 тона нефтопродукти са изтекли във водата, въпреки че по-ранни съобщения сочеха за един тон. В момента разливът е локализиран западно от Анапа. Възможно е обаче малко изхвърляне на брега северно от града. „Петното се движи към Крим, но в момента преминава южно от Керченския проток“, каза Станични.
Инцидентът на терминала КТК в пристанището на Новоросийск е станал на 29 август по време на товарна операция с танкер. Както съобщили за ТАСС от службите за спешна помощ, течът е започнал след спукване на товарен маркуч при зареждане с гориво на турския танкер T.Semahat. На мястото на инцидента са изпратени служби за спешна помощ и са разположени около 800 метра заграждения. В почистването са участвали над 80 специалисти, 12 влекача, четири лодки, както и съоръжения за събиране на петрол и плаващи резервоари.
Росморречфлот твърди, че течът е локализиран своевременно. Същевременно КПК е спрял експлоатацията на едно от трите пристанни агрегата (ЕТО), през които се извършва претоварването. Друго устройство е на планов ремонт от средата на август.
Аварията в пристанището на Новоросийск е вторият голям екологичен инцидент в Черно море през последните девет месеца. На 15 декември 2024 г., след като два танкера на компанията „Волгонефт“ потънаха в Керченския проток, в морето се разляха най-малко 4 хиляди тона мазут. Това доведе до екологична катастрофа: масова смърт на птици и морски обитатели, замърсяване на бреговете на Крим, Одеса и Абхазия. Аварийната ситуация засегна най-силно бреговата линия на Анапа, където властите бяха принудени да забранят плуването. Работата по отстраняване на последствията все още продължава. Според Росприроднадзор е невъзможно да се събере напълно разлятото гориво, а щетите върху околната среда възлизат на 84,9 милиарда рубли.
Ключови думи
1 коментар
Ей сега ще цъфнат форумните и-д-и-о-т-и за да ни обяснят,че виновни са НАТО и Урсула.