38% от българите са ходили на гледачка, според 47% тайни общества управляват света

Повече от половината българи (58%) вярват, че има хора със свръхестествени способности, докато 30% не споделят това мнение. Подобен дял (56%) вярва в проклятия и урочасвания. 38% или малко над 2 млн. от българите признават, че са посещавали гледачка или ясновидка, а 14% – астролог. Това сочат резултатите от проучване на агенция "Тренд" за нагласите по отношение на свръхестествени явления и конспиративни теории по поръчка на в. "24 часа".
Жените значително по-често прибягват до подобни консултации с гадатели. Посещения при екстрасенси (11%) и нумеролози (9%) са сравнително редки, но присъствието им показва интерес към алтернативни форми на предсказание.
Почти всеки втори българин (47%) е на мнение, че съществуват тайни общества, които управляват света, докато 36% са на противоположното мнение. 44% смятат, че съществуват знаци и предзнаменования, които предсказват бъдещето. Почти толкова са хората, които не споделят това мнение (43%). Относно вярата, че зодиите и астрологията определят характера и съдбата, мнозинството (51%) е несъгласно, но 37% все пак вярват в тази връзка. Тук по-младите поколения (18–39 г.) демонстрират по-висока склонност да се идентифицират с вяра в астрологията.
Резултатите показват, че вярата в свръхестественото и конспиративното не е маргинално явление, а важен елемент от културната и идентичността на българите.
34% от българите вярват, че съществува живот след смъртта, докато половината (50%) не споделят това убеждение. Жените са значително по-склонни да вярват в задгробния живот за сметка на мъжете.
Прави впечатление, че с увеличаването на възрастта се увеличава делът на съгласните, че съществува живот след смъртта. 31% вярват, че човек се преражда, докато 53% посочват, че не вярват. Най-широко разпространено сред българите е убеждението, че "всичко се връща" – 65% от анкетираните вярват в кармата, или приблизително над 3,5 милиона души. Жените са по-склонни да вярват в кармата за сметка на мъжете. Едва 10% посочват, че изобщо не вярват.
Почти половината българи (47%) смятат, че съдбата е отчасти предопределена и отчасти резултат от личен избор, което разкрива нюансирано разбиране между вярата и личната отговорност. Равни дялове от по 23% споделят двете крайни мнения – че съдбата е или напълно предопределена, или изцяло в ръцете на човека.
Реално самото БКП вярваше на врачки въпреки "диалектическия си материализъм". Бай Тошо редовно се съветваше с баба Ванга от Петрич, а по телевизията ни показваха сеанси на съветските екстрасенси Кашпировски и Джуна. Дали народа се е възпитавал от ръководството или обратното не се знае. Но за страна пропуснала Ренесанса и Века на просвещението и Техническата революция от 18 век, не е чудно още да тъне в невежество. И в Африка е така.
Е, няма учудени, че ГЕРБ - Ново начало са първа политическа сила!
За съжаление суеверията винаги са били дълбоко вкоренени в съзнанието на народа ни много преди атеистичният комунистически режим, който извърши ужасни злини, но едва ли обективно може да бъде обвинен в разпространение на ясновидство и астрология.
Освен че българинът е най-суеверен в целия ЕС, също така е най-слабо образован, най-лоши функционални умения и гражданско съзнание, най-беден. Дали има някаква връзка?
И като прибавим и процента вярващи, че Буци може да ходи по вода, става... УжасТ....
Мишкин, по време на пандемията при 36% ваксинирани в България починаха 36 хил. души. В Нидерландия при 96% ваксинирани починаха само 6 хил. души. Тъй като там населението е 3 пъти повече от българското става ясно, че в България починалите са 18 пъти повече. От една страна е възмутително, че ревящите срещу ваксините са избили толкова много хора. От друга страна е утешително, че глупаците са понамалели малко. Виждаш, всяко нещо си има две страни - най-малко.
Това мислене е налагано на цели поколения българи: религиозна обич към бкп, обожествяване на някакви митични братушки, необяснима омраза към Запада. След това наследниците на бкп и руската агентура ни сервираха чалгата, умишлено сринаха образованието и духовната сфера. Ето резултата. Дано младото поколение, което говори английски и пътува по света, успее да се пречисти от тази отрова.
30+% от българите верват на медии. До степен да се "ваксинират". Това е много по-голям проблем от опитите за обясняване на понякога необясними явления в заобикалящият ни свят! Като "явлението" демокраДция. След която нито веднъж не случихме на свестни управници! Като СКАПАНАТА меркантилна здравна система, от която бягат и чужденци в България. Врачките поне няма да ти направят НЕНУЖНА и ВРЕДНА операция! ДемокраДиччната реалност е много по-опасна от временно доверяване на врачки! Доверяването на "медии" носи сериозни рискове