40 блока ще бъдат обновени в София безплатно до края на юни 2026 г.

Общо 130 жилищни блока ще бъдат санирани в София по двата етапа на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

От тях 40 ще се обновят по първия етап до края на месец юни 2026 г. Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Дора Янкова на работна среща в понеделник с кметове и представители на 14 районни администрации в София, които имат сключени договори за енергийна ефективност.

Целта на срещата беше да се уточни хода на изпълнението на програмата в най-голямата община у нас, възникнали технически и административни въпроси, проблеми при изпълнението и спазването на поставените графици.

"Успяхме да спасим европейските средства за саниране на сградите и да спестим националния ресурс, който да вложим в нова програма за енергийна ефективност. Очаква се тя да стартира до два месеца", каза Дора Янкова пред представителите на местната власт.

Тя призова районните кметове да не бъркат програмата за саниране по ПВУ в Българската банка за развитие и втората национална програма за енергийна ефективност, която също ще се финансира от държавния бюджет.

"За да няма хаос и объркване, се готви прецизно структуриране", отбеляза Дора Янкова.

Миш-маш с етап 2

На кметовете не им е станало ясно кога точно ще започне изпълнението на санирането на останалите 90 сгради в София от етап 2 по ПВУ.

Първоначлно те бяха с 20% съфинансиране и хората чинно си преведоха парите до края на юни, така както нареди МРРБ, по посочена им от общината сметка. За да осигурят парите, които са средно около 10 000 лв. на апартамент, някои от хората са теглили заеми и сега плащат лихви. Те настояват част по-скоро санирането да започне, а не да чакат 10 години, каквито случаи имаще по Националната програма за саниране.

Днес на срещата в МРРБ беше обяснено, че няма да има съфинансиране по втория етап и санирането ще е напълно безплатно за собствениците. Това ще стане през Българската банка за развитие, каза пред Mediapool кметът на софийския район "Слатина" Георги Илиев. Той допълни, че подробностите за втория етап все още не са ясни, защото всички усилия сега са насочени към изпълнението на първия етап от санирането по ПВУ.

"Хората ще могат да използват вече събраните суми за финансиране за някакво друго благоустрояване", каза Георги Илиев.

По първия етап в район "Слатина" ще се санират 7 сгради, като по две от тях вече се работи. По втория етап е одобрено обновяването на 5 сгради, посочи кметът.

"В една лодка сме"

"Министерството и градоначалниците сме в една лодка по изпълнението на програмата. Целта ни е парите да стигнат до хората и да се промени качеството им на живот. Радвам се, че в 14-те столични районна сте напрегнали потенциала на администрациите и ще изпълним строителството в заложените срокове. Хората ще ви помнят цял живот, защото сте променили жилищата им, стандарта на живот, затова бъдете сред тях, помагайте им и откликвайте на въпросите им", призова заместник-министърът на регионалното развитие Дора Янкова.