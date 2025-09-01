4.5% от българите не могат да си позволят да ходят на зъболекар

През 2024 г. 6.3% от хората над 16 години в Европейския съюз не са могли да си позволят дентални услуги, от които са се нуждаели, поради финансови причини, дълги списъци с чакащи или прекалена отдалеченост от доставчиците на дентални услуги. Това показват актуални данни на Евростат. В България делът на засегнатите е под средноевропейския – 4.5% от българите над 16 г. са с неудовлетворени нужди от дентална грижа.

Сред страните в ЕС делът на хората с непосрещнати нужди от дентални грижи е бил най-висок в Гърция (27.1%), Латвия (16.5%) и Румъния (16.2%). Най-нисък е наблюдаван в Малта (0.4%), Германия (0.9%) и Хърватия (1.1%).

Данните на Евростат показват още, че делът на хората, изложени на риск от бедност, които са съобщили за неудовлетворени нужди от стоматологична помощ през 2024 г., е бил значително по-висок – 13.7%, в сравнение с дела на тези, които не са изложени на риск от бедност – 5.1%. В България съответно 11.7% от хората в риск от бедност и 3.2% от тези, които не са имат непосрещнати нужди от дентални грижи.

Подобна тенденция е регистрирана във всички страни от ЕС. Най-значимите разлики в отчитането на неудовлетворени нужди от дентални грижи са наблюдавани в Румъния, където 43.5% от хората, изложени на риск от бедност, са съобщили за такива неудовлетворени нужди, в сравнение с 12.6% сред тези, които не са изложени на риск. За Гърция този дял е съответно 52.8% сред изложените на риск от бедност и 22.7% сред тези, които не са изложени на риск от бедност.

Големи разлики са наблюдавани и в Латвия и Португалия. За разлика от тях Германия, Малта и Полша регистрират най-малките разлики между нивата на неудовлетворени нужди от дентални грижи сред хората, изложени на риск от бедност, и тези, които не са изложени на риск от бедност, сочат данните на Евростат.