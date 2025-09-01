4.5% от българите не могат да си позволят да ходят на зъболекар

През 2024 г. 6.3% от хората над 16 години в Европейския съюз не са могли да си позволят дентални услуги, от които са се нуждаели, поради финансови причини, дълги списъци с чакащи или прекалена отдалеченост от доставчиците на дентални услуги. Това показват актуални данни на Евростат. В България делът на засегнатите е под средноевропейския – 4.5% от българите над 16 г. са с неудовлетворени нужди от дентална грижа.
Сред страните в ЕС делът на хората с непосрещнати нужди от дентални грижи е бил най-висок в Гърция (27.1%), Латвия (16.5%) и Румъния (16.2%). Най-нисък е наблюдаван в Малта (0.4%), Германия (0.9%) и Хърватия (1.1%).
Данните на Евростат показват още, че делът на хората, изложени на риск от бедност, които са съобщили за неудовлетворени нужди от стоматологична помощ през 2024 г., е бил значително по-висок – 13.7%, в сравнение с дела на тези, които не са изложени на риск от бедност – 5.1%. В България съответно 11.7% от хората в риск от бедност и 3.2% от тези, които не са имат непосрещнати нужди от дентални грижи.
Подобна тенденция е регистрирана във всички страни от ЕС. Най-значимите разлики в отчитането на неудовлетворени нужди от дентални грижи са наблюдавани в Румъния, където 43.5% от хората, изложени на риск от бедност, са съобщили за такива неудовлетворени нужди, в сравнение с 12.6% сред тези, които не са изложени на риск. За Гърция този дял е съответно 52.8% сред изложените на риск от бедност и 22.7% сред тези, които не са изложени на риск от бедност.
Големи разлики са наблюдавани и в Латвия и Португалия. За разлика от тях Германия, Малта и Полша регистрират най-малките разлики между нивата на неудовлетворени нужди от дентални грижи сред хората, изложени на риск от бедност, и тези, които не са изложени на риск от бедност, сочат данните на Евростат.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
2 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Много правилно казано! Българинът е цар в мрънкането! Бил беден, ама пък има по три автомобила на семейство, къща, апартамент, а вътре фрашкано с бяла техника. Българинът носи телефон за 1500 лв. минимум (не, че му трябва), ама мрънка, че му било скъпо на зъболекар...и като се захили, ти идва да побегнеш с двеста!
Нашетецът, балканският лъв ще даде 50 лева за ракия и цигари, но няма да плати на зъболекар да му изработи кастанети! Много му се вижда и таксата при личният лекар от 2.50 лева и като нищо е в готовност да спретне протести! Не знам кой е събрал тези данни, може и някой учен да е, но ми се виждат доста измислени! Говореше се преди години за едни данни на Българският стоматологичен съюз, че 250000 българи нямат нито един зъб в устата си, а други 250000 имат един, но нямат пари да платят за изваждането му! Може и да е виц, но звучи страшно!