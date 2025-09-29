51% от българите избират почивка в България

51% от българите предпочитат да почиват в български курорти, а други 38% заявяват предпочитания едновременно и за дестинации в страната и в чужбина. Това става ясно от национално представително проучване за нагласите на българите към туризма и почивките в страната, реализирано по поръчка на Министерството на туризма и социологическа агенция "Тренд".
10% от българите са категорични, че предпочитат да пътуват в чужбина. Изследването е проведено специално по повод Световния ден на туризма Министерството на туризма.
Морските дестинации продължават да са най-популярни, но расте и интересът към планинския, СПА и културно-историческия туризъм.
Сред сферите, в които туристите очакват подобрения, са инфраструктурата, качеството на обслужването и чистотата на обектите и околната среда.
През последната година най-голям дял от пътувалите са направили едно или две пътувания с туристическа цел, а 83% заявяват, че планират пътувания в България през следващите шест месеца. Сред основните причини за този избор се открояват по-ниските разходи спрямо пътуване в чужбина, кратките разстояния и по-лесната организация, познатият език и култура, както и природните дадености на страната. Изследването потвърждава положителните нагласи към развитието на туристическия продукт – 67% от анкетираните смятат, че той се подобрява през последните пет години.
"България е водещият избор на българските туристи и това е най-голямото признание за нашите усилия. Достъпност, сигурност и преживяване са трите основни фактора, които определят българския туризъм. Задължение на държавата е да създава политики, които да насърчават развитието на сектора и да гарантират качествен продукт. Тези резултати са ясен знак, че вървим в правилната посока, но и отговорност да работим още по-усърдно. В Световния ден на туризма трябва да си припомним, че туризмът е повече от икономика – той е култура, идентичност и възможност да покажем България на света", заяви министърът на туризма Мирослав Боршош.
