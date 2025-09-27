55 години по-късно България отново е на финал на световно по волейбол

Отборът на България победи тима на Чехия с 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22) и очаква на финала на световното първенство по волейбол Полша или Италия, които играят по-късно в събота и са двата най-силни отбора в световния волейбол през последните години.
Финалът на световното първенство по волейбол в Манила е утре в 13:30 часа.
Българските волейболисти изиграха много стабилен първи гейм и относително лесно го затвориха. Чехите обаче се върнаха в мача през втората част.
Последните два гейма българските волейболисти играха много силно, въпреки че допуснаха повече грешки от начален удар. Александър Николов се доказа като лидер на тима и реализира много трудни топки.
Toй завърши с 31 точки - 27 от атака, три аса и една блокада.
Брат му и разпределител на тима Симеон Николов пък се отличи с много силна игра и в защита.
Още по темата
Центърът Преслав Петков също се включи добре в срещата на мястото на Илия Петков.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
10 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Тези младежи заличиха безплодното чалга поколение..........................идва нов период !
Браво българи юнаци! Утре Световни шампиони!
Браво
Българи юнаци! 3:1 гейма! ;)
Утре поздравления за световна титла!!!
Настоящето и бъдещето на волейбола принадлежи на България!
Браво!!!
Три на един гейма и утре играят на финала на световното. Браво .
2 на 1 един гейма
Българи юнаци! 1:0 гейма. ;)