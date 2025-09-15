57 000 първолаци тръгнаха на училище: Начало на новата учебна година с промени (обновена)

Над 2 300 училища в страната отвoриха врати, за да посрещнат учениците си на 15 септември. До събота в тях бяха записани над 57 хиляди първокласници. Общият брой на учениците от първи до дванадесети клас, които ще прекрачат училищния праг, е над 716 хиляди.

"Едно от най-ценните неща, които можем да направим, е да възпитаваме децата си в уважение към учителите и ние самите да подкрепим учителите", каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев пред журналисти, след като участва в откриването на новата учебна година в столичното 119-о Средно училище "Акад. Михаил Арнаудов".

В детските градини и в училищата през новата учебна година ще работят над 95 500 педагогически специалисти, като от тях в училища са около 74 000, а в детски градини - около 20 000.

Снимка: БГНЕС

"Към учителите съм апелирал да си взаимодействат максимално с родителите, защото заедно имаме една обща и най-важна мисия - да направим децата можещи, знаещи и добри хора", отбеляза Вълчев.

По думите му предизвикателствата са традиционните, свързани с мотивацията за учене, с функционалната грамотност и с промените, които се правят.

Учебната 2024/2025 година беше първата с безплатни учебници за всички ученици. Нововъведението тази година е, че личните здравни профилактични карти за учениците от 1 септември 2025 г. станаха електронни. Друга промяна, която се опитва да направи просветният министър е учениците да започват учебния ден за първа смяна по-късно.

Министерството на образованието и науката предлага и въвеждането на нов тип задачи в Националното външно оценяване след 7. и 10. клас за учебната 2026/2027 година. По план учениците вече няма да държат познатия изпит по математика, а такъв, в който ще бъдат включени интегрални задачи по природни науки. Примерни задачи от новия тип ще бъдат публикувани предварително, а учениците ще имат 9 месеца да се запознаят и подготвят за тях.

Снимка: БГНЕС

Обсъжда се и премахване на съществуващото в момента прекъсване в 8. клас (в паралелки с интензивно изучаване на чужд език) на предмети като история, география, физика, химия и биология. Те ще се върнат в програмата на 8. клас, за да се постигне по-добър баланс в натоварването. Предложението е реформата да влезе в сила поетапно: 2026/2027 – само за 8.клас; 2027/2028 – за 8., 9. и 11. клас; 2028/2029 – за всички класове от гимназиалната степен.

Забраната за използване на мобилни телефони в училище обаче ще влезе в сила още през ноември.

Снимка: БГНЕС

Ваканциите ще са малко по-дълги през тази учебна година. Първите четири почивни дни за ученици и учители ще са от 31 октомври до 3 ноември, включително. Коледната ваканция ще бъде от 24 декември до 4 януари, включително, а на пролет учениците от 1. до 11. клас ще почиват от 4 до 13 април. Пролетната ваканция ще бъде малко по-кратка за бъдещите абитуриенти, като ще започне на 8 април.

Колкото до ремонтите, повечето сгради са обновени. Около 1500 учебни заведения са ремонтирани през лятото, като в около 250 от тях ремонтите ще продължат и по време на учебната година. В 22 училища пък учениците ще започнат новата учебна година в други сгради заради недовършени ремонти.

Снимка: БГНЕС

Kметът на София Васил Терзиев съобщи, че над 10 училища в София ще посрещнат учебната година обновени.

"Целта ни е всяко едно училище с годините да бъде променено както вътре класните стаи, така и училищните дворове и спортните съоръжения", посочи той.

"Пожелавам ви повече да наблягате на учебниците, повече игра, по-малко телефони и да си останете все така усмихнати и добри човечета, каквито ви виждаме днес", се обърна Терзиев към първокласниците при откриването на новата учебна година в 95-о Средно училище "Проф. Иван Шишманов".