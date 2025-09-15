57 000 първолаци тръгнаха на училище: Начало на новата учебна година с промени (обновена)

Над 2 300 училища в страната отвoриха врати, за да посрещнат учениците си на 15 септември. До събота в тях бяха записани над 57 хиляди първокласници. Общият брой на учениците от първи до дванадесети клас, които ще прекрачат училищния праг, е над 716 хиляди.
"Едно от най-ценните неща, които можем да направим, е да възпитаваме децата си в уважение към учителите и ние самите да подкрепим учителите", каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев пред журналисти, след като участва в откриването на новата учебна година в столичното 119-о Средно училище "Акад. Михаил Арнаудов".
В детските градини и в училищата през новата учебна година ще работят над 95 500 педагогически специалисти, като от тях в училища са около 74 000, а в детски градини - около 20 000.
Снимка: БГНЕС
"Към учителите съм апелирал да си взаимодействат максимално с родителите, защото заедно имаме една обща и най-важна мисия - да направим децата можещи, знаещи и добри хора", отбеляза Вълчев.
По думите му предизвикателствата са традиционните, свързани с мотивацията за учене, с функционалната грамотност и с промените, които се правят.
Учебната 2024/2025 година беше първата с безплатни учебници за всички ученици. Нововъведението тази година е, че личните здравни профилактични карти за учениците от 1 септември 2025 г. станаха електронни. Друга промяна, която се опитва да направи просветният министър е учениците да започват учебния ден за първа смяна по-късно.
Министерството на образованието и науката предлага и въвеждането на нов тип задачи в Националното външно оценяване след 7. и 10. клас за учебната 2026/2027 година. По план учениците вече няма да държат познатия изпит по математика, а такъв, в който ще бъдат включени интегрални задачи по природни науки. Примерни задачи от новия тип ще бъдат публикувани предварително, а учениците ще имат 9 месеца да се запознаят и подготвят за тях.
Снимка: БГНЕС
Обсъжда се и премахване на съществуващото в момента прекъсване в 8. клас (в паралелки с интензивно изучаване на чужд език) на предмети като история, география, физика, химия и биология. Те ще се върнат в програмата на 8. клас, за да се постигне по-добър баланс в натоварването. Предложението е реформата да влезе в сила поетапно: 2026/2027 – само за 8.клас; 2027/2028 – за 8., 9. и 11. клас; 2028/2029 – за всички класове от гимназиалната степен.
Забраната за използване на мобилни телефони в училище обаче ще влезе в сила още през ноември.
Снимка: БГНЕС
Ваканциите ще са малко по-дълги през тази учебна година. Първите четири почивни дни за ученици и учители ще са от 31 октомври до 3 ноември, включително. Коледната ваканция ще бъде от 24 декември до 4 януари, включително, а на пролет учениците от 1. до 11. клас ще почиват от 4 до 13 април. Пролетната ваканция ще бъде малко по-кратка за бъдещите абитуриенти, като ще започне на 8 април.
Колкото до ремонтите, повечето сгради са обновени. Около 1500 учебни заведения са ремонтирани през лятото, като в около 250 от тях ремонтите ще продължат и по време на учебната година. В 22 училища пък учениците ще започнат новата учебна година в други сгради заради недовършени ремонти.
Снимка: БГНЕС
Kметът на София Васил Терзиев съобщи, че над 10 училища в София ще посрещнат учебната година обновени.
"Целта ни е всяко едно училище с годините да бъде променено както вътре класните стаи, така и училищните дворове и спортните съоръжения", посочи той.
"Пожелавам ви повече да наблягате на учебниците, повече игра, по-малко телефони и да си останете все така усмихнати и добри човечета, каквито ви виждаме днес", се обърна Терзиев към първокласниците при откриването на новата учебна година в 95-о Средно училище "Проф. Иван Шишманов".
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
3 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Те циганите и сега са ни наделяли ,но тези статистики излизащи по 15 септември са трагични :/ След петнадесетина години нама да има българска култура,всичко ще е чалга и турски маанета :/
2/3 от първолаците са с майчин език различен от Български.
Водим всякакви класации . По най-бързо изчезваща нация. По поквареност. и още много такива. Под вещото ръководство на фондациите facebook.com/reel/2917637758428630/