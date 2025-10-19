60% от германците са против задължителна военна служба на лотариен принцип

Мнозинството от германците са против идеята на лотариен принцип да бъдат избирани граждани, които да бъдат задължени да отбиват военна служба във въоръжени сили на Германия. Това сочат заключенията от проучване на института за изследване на общественото мнение INSA, изготвено за германското издание "Билд", предаде БТА.

Правителството на канцлера Фридрих Мерц възнамерява да възстанови под някаква форма военната повинност в Германия, която беше отменена през 2011 г., за да отговори на нарастващата заплаха от Русия и да подсили Бундесвера в съответствие с новите цели на НАТО в областта на отбраната.

Според проучването 60% от анкетираните са на мнение, че е погрешно да се използва лотарийна система за определяне на лицата, които трябва да служат в армията.

Едва около една пета от анкетираните смятат, че е правилно да се използва подобна система.

Министърът на отбраната Борис Писториус заяви пред "Билд", че решението за това как да се разширят редиците на армията вече е в ръцете на парламента.

Той защити доброволната военна служба, като каза, че тя трябва да остане възможно най-дълго време.

Управляващата коалиция в Берлин е разделена по въпроса за задължителната военна служба. Германската социалдемократическа партия, част от която е и Писториус, настоява новата военна служба да бъде доброволна, а Християндемократическият съюз" (ХДС) на Мерц и сестринската партия на ХДС, баварският "Християнсоциален съюз" (ХСС), подкрепят въвеждането на задължителен елемент.

Заради това разделение миналата седмица първото четене на законопроекта за нова организация на военната служба в долната камара на германския парламент (Бундестаг) беше отложено, а във вторник в последния момент бе отменена пресконференция, на която се очакваше да бъде обявена сделка между коалиционните партньори.