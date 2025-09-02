65 млн. евро за фермерите за дейности, опазващи природата

Фермерите ще могат да усвоят 65 млн. евро по нова еко интервенция, щадяща природата. Това става ясно от третото изменение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони, одобрен във вторник от ЕК.
Интервенцията ще е под формата на многогодишен ангажимент и е насочена към използване на екологосъобразни земеделски практики. Финансирането ѝ ще се осъществи чрез прехвърляне на 65 млн. евро от бюджета на интервенцията, насърчаваща практиките на интегрирано производство.
В интервенция "Биологично растениевъдство" се повишава процентът на средното ниво на подпомагане за всички групи култури.
В резултат на предложения от заинтересовани страни в интервенцията “Инвестиции в основни услуги и дребна по мащаб инфраструктура в селските райони” се увеличава максимално допустимата стойност на проекти за обществени площи от 100 000 на 500 000 евро. По този начин се осигурява по-ефективно финансиране на дейностите за подобряване условията на живот в селските райони.
За младите и нови земеделски стопани е въведен гратисен период за придобиване на професионални компетентности, както и възможност за назначаване на втори ръководител, ако кандидатът е жена и ползва отпуск по майчинство.
В интервенцията "Инструменти за управление на риска" интензитетът на подпомагане се увеличава до 70% за всички култури, за да бъде в съответствие с досега прилаганата държавна помощ за застраховане в земеделието.
По интервенцията "Подкрепа за оперативни групи в рамките на ЕПИ" се разширява допустимостта на партньори, включвайки висши училища по икономика.
С одобрението се приема и прехвърлянето на част от неизползваните средства в рамките на секторните интервенции за пчеларство за 2025 г. 882 539 лв. ще бъдат разпределени към интервенции с повишено търсене, а остатъкът ще се използва за втори прием на заявления.
От 2026 г. се облекчават изискванията за практикуване на подвижно пчеларство, увеличава се финансовата подкрепа за инвестиции в материални активи и се въвеждат нови допустими разходи за модернизация на пчеларските стопанства.
Очаква се това да доведе до подобряване на условията в дейността на пчеларите, улесняване на достъпа им до финансиране и по-добра адаптация на сектора към климатичните и икономическите предизвикателства. Също така, се увеличава и подкрепата за консултантски услуги по проектите.
