65% от смъртните случаи при жените и 55% при мъжете са от сърдечно-съдови заболявания

Държавите в ЕС, в които смъртността от сърдечносъдови заболявания е най-висока, са България, Румъния и Унгария. По последни данни у нас 65% от смъртните случаи при жените и 55% при мъжете са в резултат на проблеми със сърдечносъдовата система, като инфарктът и инсултът са основна причина за това. Регистърът на Националния център по обществено здраве и анализи сочи, че само през първите шест месеца на 2025 г. има 6115 случая на инфаркт на миокарда и 24 893 случая на инсулт.

Всяка година близо 20.5 млн. души по света губят живота си в резултат на сърдечносъдови заболявания, като приблизително 4600 умират всеки ден само в Европейския съюз (ЕС). Данните са категорични, че заболяванията на сърцето са „убиец №1“ на стария континент, като починалите в резултат на сърдечносъдови проблеми са повече от тези, загубили живота си от рак и респираторните болести взети заедно.

Високият LDL или известен като "лош" холестерол е един от рисковите фактори за възникване на инфаркт или инсулт, а хората, преживели веднъж такъв инцидент, са особено уязвими. Нивата на холестерол в кръвта се изследват чрез кръвен тест в лаборатория, като специалистите препоръчват това да стане на гладно. Добре е първото изследване на холестерола да се направи между 9 и 11-годишна възраст и след това да се повтаря през пет години.

Мъжете между 45 и 65-годишна възраст и жените между 55 и 65-годишна възраст трябва да правят този тест веднъж на една или две години в зависимост от препоръките на лекуващия лекар, а тези над 65 – всяка година.

Хората с преживян сърдечносъдов инцидент са изложени на огромна опасност от втори. Лекарите са категорични, че те трябва да се изследват по-често и да поддържат нивата на холестерол по-ниски от тези на хората, които не попадат в рисковата група. Всеки инфаркт уврежда силно сърцето, защото запушването на съдовете прекъсва кръвотока и така загиват миокардни клетки. По този начин оптималната функция на сърцето вече е нарушена и то не работи с пълния си капацитет. При следващо запушване, причинено от атеросклеротични плаки, рискът сърцето да спре да работи правилно още повече се увеличава.

Пациентите, преживели инфаркт или инсулт, трябва да се стремят към нива на LDL-С холестерол под 1.4 mmol/l при много висок риск. Повечето хора, страдащи от диабет и/или бъбречно заболяване, са предразположени към сърдечносъдови инциденти и също попадат в рисковата група. Специалистите съветват да изследват нивата на холестерол веднъж годишно или по-често по препоръка на лекар, като трябва да се стремят към нива на LDL-С холестерола под 1.8 mmol/l при висок риск.

Намаляването на нивата на LDL холестерола може да се постигне чрез промяна в начина на живот, комбинирана с прием на медикаменти. Здравословното хранене е от изключително значение за намалението на нивата на "лошия" холестерол. Специалистите съветват да се ограничат наситените и трансмазнините и да се включат повече пълнозърнести храни, плодове и зеленчуци. Поддържането на здравословно тегло, редовната физическа активност, пълноценният сън между 7 и 9 часа през нощта също намаляват риска от повишаване на LDL холестерола. При някои пациенти промяната в начина на живот не е достатъчна за постигане на желаните стойности и трябва да се приемат подходящи медикаменти.

Всяка година на 29 септември светът отбелязва Световния ден на сърцето. На този ден обществото се обединява чрез различни инициативи в битката със сърдечносъдовите заболявания. Тази година той ще премине под надслов "Не пропускай нито един удар".