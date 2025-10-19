80% от сметосъбирането на "Люлин" и "Красно село" вече е по график

Столичната община постигна 80% покритие на сметосъбирането в "Люлин" и "Красно село" изцяло по график и обяви, че облекчава, но не отменя напълно временната кризисна организация в двата района. Това се посочва в съобщение на пресцентъра на общината.
"Само за две седмици постигнахме каквото никой не вярваше, че ще успеем - изцяло без да разчитаме на договори да се справим със сметосъбирането в два района. Да, благодарение на помощ отвън, но без изнудване, без извиване на ръце и без това да струва на столичани несправедливо много", заяви зам.-кметът по екология на Столична община Надежда Бобчева, цитирана от пресцентъра на общината.
Оттам отбелязват още, че е неоценим и приносът на стотиците граждани в целия процес, които предимно през двата уикенда, но и през делничните дни продължават да правят уборки, да събират отпадъци около контейнерите и да извозват отпадъци към временните точки за облекчаване на натоварването.
"Имаме капацитет да покрием 100% от територията, но се случват аварии, хора излизат в болнични, вече им дължим и малко почивка - все стандартни оперативни казуси, за които все още нямаме буфер", допълни Бобчева и отбеляза, че в следващите няколко дни се надяват да компенсират недостатъците на новата организация.
Организацията по сметосъбиране продължава и на 20 октомври. Сутринта в работа ще се включат 4 големи сметосъбиращи камиона. Следобед ще работят 2 големи сметосъбиращи камиона за продължаване на основните маршрути и дочистване.
През целия ден са ангажирани 2 малки камиончета (ИБТ) за обслужване на труднодостъпни места. За работа с едрогабаритни отпадъци на терен ще има 1 товарач с щипка и 1 мултилифт. Един отряд за бърза реакция е в готовност за бърза реакция на критични сигнали. Екипите ще работят по наряди, предоставени от Столичния инспекторат, като приоритет остава възстановяването на стандартното обслужване и на нормалния ритъм на живот за жителите на двата района, посочват от Столична община.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
2 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Двете cвини не могат да разхвърлят толкова боклук, колкото софиянци могат да съберат и извозят.
Браво на Терзиев, все така да действа бързо.