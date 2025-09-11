90-годишната Янка Ушколова спаси жилището си от имотната мафия

С решение на Върховния касационен съд 90-годишната софиянка Янка Ушколова успя да спечели битката срещу имотната мафия, която бе заплашила да отнеме единственото ѝ жилище.
През пролетта държавата се задейства срещу схема за имотни измами след медийните репортажи. Конкретният повод бе опитът да бъде отнет апартаментът на Ушколова в столичния квартал "Редута".
Възрастната жена е единствен наследник на починалия си наскоро син. След смъртта му обаче се оказва, че той е подписал предварителен договор за продажба на жилището.
Още по темата
Другата страна по договора – фирмата "Билд Комфорт 18" с управител Георги Атанасов предявява претенция за неизпълнение. Спорът се решава от Софийски търговски арбитражен съд в негова полза. След това Софийският градски съд издава изпълнителен лист.
С този документ фирмата отива при частен съдебен изпълнител, който налага възбрана върху имота на Ушколова.
В кратки срокове обаче разследващите установяват, че представеният предварителен договор е фалшив, а покойникът не го е подписвал. По подозрение за фалшифициране на документа е арестуван Атанасов, който според шефа на столичната полиция Любомир Николов, е известен като "Жоро Мазния".
Арбитражът, произнесъл се по първоначалния договор, се оказва трудно откриваем. Адвокатите на Ушколова твърдят, че не са получили достъп до архива им, за да съберат документи. Правосъдният министър Георги Георгиев го нарече арбитраж-фантом.
Шест месеца по-късно върховният съд обяви, че отменя арбитражното решение и осъжда „Билд комфорт 18“ да плати над 28 000 лв разноски по делото. Решението е окончателно.
”Арбитражният съд е приел, че е компетентен да разгледа спора поради наличие на арбитражна клауза в сключен от наследодателя на ищцата предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот. Пред ВКС не е било представено нито арбитражното дело, нито предварителният договор”, се казва в съдебното решение.
Върховните съдии допълва, че от доказателствата по делото не се установява да е налице валидно сключен договор с включена в него арбитражна клауза.
“На 31 юли тази година подписах указът, с който обнародвахме промените в Закона за арбитражите, в присъствието на г-жа Ушколова. Тогава още чакахме решението на съда по делото ѝ, но тя беше доволна, че от нейния казус е настъпила промяна, която ще възпира други откровени опити за кражба и измама. Аз лично съм изключително щастлив, че Янка Ушколова ще живее в дома си и ще продължи да се бори – сега, само с трудните кръстословици, които обожава”, коментира правосъдният министър Георги Георгиев в четвъртък.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
3 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Да е жива и здрава Вероника Димитрова, един истински разследващ журналист от НоваТВ. Благодарение на нея и репортажите й, колко "заметени под килима" престъпления излязоха на бял свят: https://nova.bg/faces/reporter/25/%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0/
СОФИЙСКИ ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД
Статус Активен
ЕИК/ПИК 207645201
Регистрация по ЗДДС Да - BG207645201 от 20.01.2024 на основание чл. 100 ал. 1 от ЗДДС
Дата на регистрация 22.12.2023 13:36
Наименование СОФИЙСКИ ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД
Седалище адрес БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Сердика, Мария Луиза, 98
Има 20 фирми на този адрес виж фирмите
Ръководни органи Управителен съвет: ВЕНЦИСЛАВ ЦЕЦКОВ МАРИНОВ (свързан с 155 фирми)
Управителен съвет: ГЕОРГИ КИРИЛОВ АНТОВ (свързан с 16 фирми)
Управителен …
съвет: НАЙДЕН ТЕОДОРОВ ИЛИЕВ (свързан с 33 фирми)
Свързани фирми (над 150 бр.):
Георги Кирилов Антов
ЕИК Фирма
200048050 МЕТАЛ КОНСУЛТИНГ
202808897 ЕВРО ПЕРСОНАЛ
ВЕНЦИСЛАВ ЦЕЦКОВ МАРИНОВ
ЕИК Фирма
175116532 БОВАНИ БЪЛГАРИЯ
200078759 КАСА ДЕ-ЛА КОСТА
200110281 СИЛВЪР КМГ
125550992 АНИМАЛ ФИЙД ПРОДЪКТС
200126620 БИЗНЕС ГАРАНТ БЪЛГАРИЯ
130482297 ЧЕЗАРИ ГРУП
200236141 ГЛОБАЛ СМАРТ СОЛЮШЪНС
114685565 ПАРАЛИЙСКИ
200305712 АЛТАВИСТА 08
175392986 ЕЙ ЕНД ДЖИ КИДС
131154111 ЕМПИДЖИ
175382390 УНИВЕРС ТРАНС
113577992 ПРЕСТИЖ - 25
131220636 КИМ ИНЖЕНЕРИНГ
121847291 МАРАЯ-96
831660343 ЛИЛИЯ ХИВ
131091682 ФРИЗТЕХ
117682236 ХКД ТРЕЙД
131557913 ЕРВА КОЗМЕТИКС
200783670 ШАРК ЛОКЕЙШЪН ГРУП
200833873 АИА БЪЛГАРИЯ
200835301 ИНТЕРБЕТОН
175145772 ТАННИНГ
200848836 ДЕРМА
200850997 ТЕЛЕКОМ БЪЛГАРИЯ
131465151 ХЕЛИОС СТРОЙ
201103553 ФЕНТЪЗИ БГ
201158891 ТУНАМЕТ
160074230 ПИЕР АЛЕШЕР
201246448 РУСИИЛИ
201256823 Орлеанс
175109880 ПРЕФЕРЕНС
175283652 ЕЛГАСТРОЙ
201352519 ФЕЦ 2011
131150967 СТРОЙ М 18
201388846 ИВ-СО ОЙЛ
201512201 ГАММАД
113586500 ТЕОПЛАСТ
201558921 СТЕДО СОФТ
201607731 ГРАФИС А
201608559 ВИЖЪН ГРУП 2011
175104964 АУТО ГАБИ-2001
201713880 АДАНАЯ
201716702 ЕЛИЗА - 2011
201764572 АКТИВ КОНСУЛТ 2011
175314375 ХИПЕР СЕГМЕНТ
121483069 "ФОРУМ КОМЕРС"
202016553 ЖОТИМА 12
202032899 Шоко Френдс
202033928 Дърводобив Брезник
202127870 БИЗИ АУТОТРАНС
202228741 ВАЯК 1
202240850 Стандарт 13
202273334 ПРИКОМО
202284042 ВИМС 87
202356157 СТЕ
202372859 ВАСИЛЕВИ ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ- 1
202383154 М И Н ГРУП 2013
202402156 ФРЕШ ФЛАУЪРС 2013
202405565 ЦВ 2013
202418559 СОФИЙСКИ ПИЦИ
202441885 ЮЛИСКОРП 11
202532139 ДЖЕРМАНОВ
202578720 ДЕТСКИ МЕЧТИ
202589631 БИСКАЯ
202615688 ЕС БИ ЕС СИТИ КАПИТАЛ ГРУП
202623674 ДРИЙМ ГОЛД
202638719 АНДИ-МЕНИДЖМЪНТ
202667446 ММ АУТО ПЛЮС
202790901 СЕВАР БИЗНЕС ГРУП
202801109 Е-КОЗМЕТИКС
202847430 МЕГА ЛУКС ГРУП
202848190 Фронт груп
202936466 ВЕЛИ КОМЕРС 33
202996253 ТЪКС БГ
203009832 ЕН СИ ФИНАНС
203048649 МАРИГА
203067209 АЛЕКСОВ ЕКСПОРТ
203197163 ЕМОНТ ЕКСПРЕС
203197206 АТОС СИТИ ТРЕЙД
203254447 ПИЦА ХОТ
203286982 Фреш Фрут Груп
203428467 ДАКСИ ГРУП
203438397 КНТ Груп
203563550 Нигал С4
203598737 Самсон 2015
203622301 КАПА и ЕФЕ
Найден Теодоров Илиев
ЕИК Фирма
200511032 БРАЙТ ТИМ
831660343 ЛИЛИЯ ХИВ
130940264 МИС 2000 ПЛЮС
202169296 БГ МЕРНИК
202942939 Билдстрой Проект
"Държавата обяви война на имотната мафия": Някой може ли да ми каже в какво се изразява тази война? Жоро Мазният арестуван ли е? Арбитрите от т.нар. Арбитраж арестувани ли са? Обявени ли са за издирване? Документацията и базата от данни на този "Арбитраж" иззети ли са? Арбитрите/съдиите от "Търговски Арбитражен съд" и Софийският градски съд следствени ли са и отстранени ли са от съдийство/арбитраж? Странна война на държавата...