90-годишната Янка Ушколова спаси жилището си от имотната мафия

Красен Николов 3 коментара
Правосъдният министър Георги Георгиев и Янка Ушколова, снимка: Георги Валентинов Георгиев

С решение на Върховния касационен съд 90-годишната софиянка Янка Ушколова успя да спечели битката срещу имотната мафия, която бе заплашила да отнеме единственото ѝ жилище.

През пролетта държавата се задейства срещу схема за имотни измами след медийните репортажи. Конкретният повод бе опитът да бъде отнет апартаментът на Ушколова в столичния квартал "Редута".

Възрастната жена е единствен наследник на починалия си наскоро син. След смъртта му обаче се оказва, че той е подписал предварителен договор за продажба на жилището.

Другата страна по договора фирмата "Билд Комфорт 18" с управител Георги Атанасов предявява претенция за неизпълнение. Спорът се решава от Софийски търговски арбитражен съд в негова полза. След това Софийският градски съд издава изпълнителен лист.

С този документ фирмата отива при частен съдебен изпълнител, който налага възбрана върху имота на Ушколова.

В кратки срокове обаче разследващите установяват, че представеният предварителен договор е фалшив, а покойникът не го е подписвал. По подозрение за фалшифициране на документа е арестуван Атанасов, който според шефа на столичната полиция Любомир Николов, е известен като "Жоро Мазния".

Арбитражът, произнесъл се по първоначалния договор, се оказва трудно откриваем. Адвокатите на Ушколова твърдят, че не са получили достъп до архива им, за да съберат документи. Правосъдният министър Георги Георгиев го нарече арбитраж-фантом.

Шест месеца по-късно върховният съд обяви, че отменя арбитражното решение и осъжда Билд комфорт 18“ да плати над 28 000 лв разноски по делото. Решението е окончателно.

”Арбитражният съд е приел, че е компетентен да разгледа спора поради наличие на арбитражна клауза в сключен от наследодателя на ищцата предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот. Пред ВКС не е било представено нито арбитражното дело, нито предварителният договор”, се казва в съдебното решение.

Върховните съдии допълва, че от доказателствата по делото не се установява да е налице валидно сключен договор с включена в него арбитражна клауза.

“На 31 юли тази година подписах указът, с който обнародвахме промените в Закона за арбитражите, в присъствието на г-жа Ушколова. Тогава още чакахме решението на съда по делото ѝ, но тя беше доволна, че от нейния казус е настъпила промяна, която ще възпира други откровени опити за кражба и измама. Аз лично съм изключително щастлив, че Янка Ушколова ще живее в дома си и ще продължи да се бори сега, само с трудните кръстословици, които обожава”, коментира правосъдният министър Георги Георгиев в четвъртък.

Ключови думи

ВКС имотна мафия Министерство на правосъдието Янка Ушколова
  1. Alive & Kicking
    #3

    Да е жива и здрава Вероника Димитрова, един истински разследващ журналист от НоваТВ. Благодарение на нея и репортажите й, колко "заметени под килима" престъпления излязоха на бял свят: https://nova.bg/faces/reporter/25/%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0/

  2. Горскио
    #2

    СОФИЙСКИ ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

    Статус Активен
    ЕИК/ПИК 207645201
    Регистрация по ЗДДС Да - BG207645201 от 20.01.2024 на основание чл. 100 ал. 1 от ЗДДС
    Дата на регистрация 22.12.2023 13:36
    Наименование СОФИЙСКИ ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД
    Седалище адрес БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Сердика, Мария Луиза, 98
    Има 20 фирми на този адрес виж фирмите
    Ръководни органи Управителен съвет: ВЕНЦИСЛАВ ЦЕЦКОВ МАРИНОВ (свързан с 155 фирми)
    Управителен съвет: ГЕОРГИ КИРИЛОВ АНТОВ (свързан с 16 фирми)
    Управителен

  3. Горскио
    #1

    "Държавата обяви война на имотната мафия": Някой може ли да ми каже в какво се изразява тази война? Жоро Мазният арестуван ли е? Арбитрите от т.нар. Арбитраж арестувани ли са? Обявени ли са за издирване? Документацията и базата от данни на този "Арбитраж" иззети ли са? Арбитрите/съдиите от "Търговски Арбитражен съд" и Софийският градски съд следствени ли са и отстранени ли са от съдийство/арбитраж? Странна война на държавата...

