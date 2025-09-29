91 български учени намериха място в престижната Станфордската класация

Петдесет и седем учени, свързани с Българската академия на науките (БАН), са сред първите 2% топ учени в света според тазгодишната класация за цялостно кариерно развитие на учените, известна като Станфордска класация. Тази година в нея са включени общо 91 български изследователи от различни научни области.
20 от тези учени са академици и член-кореспонденти на БАН, а останалите са професори в институти на Академията.
Класацията се изготвя всяка година въз основа на анализ на наукометричните показатели на около 11 000 000 учени, които имат публикации, рефериран в Scopus, и отразява влиянието, което отделен изследовател е оказал върху развитието на науката.
Отделна класация се изготвя за научното развитие през предходната година. Тя включва още 5 учени от БАН, които не фигурират в класацията за цялостно развитие, поясниха от Академията на науките.
В престижната класация попадат акад. Константин Хаджииванов, който работи в областта на физикохимията, проф. Сергей Петков, който изследва областта на ядрената физика и физика на честиците, акад. Красимир Атанасов с приноса си в областта на изкуствения интелект и обработката на изображения и много други имена.
На челните места в класацията се нарежда и бившият премиер и настоящ депутат от „Продължаваме промяната – Демократична България“ Николай Денков, който е сред топ 1% учените в сферата на химическата физика.
