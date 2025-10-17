"Административен тормоз". Аптеки заплашени с глоби заради бъг в сайта за цените

Аптеки са заплашени с глоби от Комисията за защита на потребителите (КЗП) заради технически проблем с регистрацията в държавния сайт за цените kolkostruva.bg . За това сигнализира пред Mediapool Николай Костов, председател на Асоциацията на собствениците на аптеки и собственик на веригата "Ремедиум". По думите му проблемът е валиден както за други големи вериги аптеки, така и за търговци от различни браншове.

Причината е, че с един ЕГН не може да се направи регистрация в сайта на повече от едно дружество. Регистрация в сайта са длъжни да направят всички дружества с годишен оборот над 10 млн. лева, които продават стоки от голямата потребителска кошница, и да обявяват цените си. Когато един търговец притежава повече от едно такова дружество, както е в случая с веригите аптеки, регистрацията в сайта kolkostruva.bg на второто дружество се оказва невъзможна.

"Проблемът е, че има бъг в сайта на КЗП и ние не можем да регистрираме част от дружествата. Като проблемът не е в нас, а е в КЗП, а тя иска да ни глобява за това, че ние не сме се регистрирали по тяхна вина. Написаха ни констативни протоколи и ни поканиха да си получим актовете", обясни Костов. Той посочи, че е писал писма до КЗП, но проблемът не е оправен.

От КЗП обявиха пред Mediapool проблема за решен: "Казусът с регистрацията на множество юридически лица с един управител е решен от КЗП и Националния системен интегратор “Информационно обслужване” АД, разработчик на платформата “Колко струва”. Доказателство за това са публикуваните в платформата “Колко струва” данни на множество аптечни вериги с един управител. В тази ситуация данни за цените се подават от регистрирания акаунт, а във файла се включва информация за цените на всички дружества".

Това обаче се е случило едва снощи, след като проблемът стана публичен. Не е ясно какво се случва със съставените актове за нарушения.

"Това е административен тормоз, който упражняват над целия бизнес в момента. Доставните цени растат нагоре и съответно растат и нашите цени. За всяко увеличаване на цената трябва да доказваме с документи всичко. Разбира се, че това се случва, обаче изисква време и капацитет. Имаме 5 проверки за една седмица - НАП, КЗП и други институции. Които изискват справки, безкрайни справки, които отнемат много време", разказа Костов.

По думите му в момента се наблюдава ускорен процес на повишение на цени от портфолиото на аптеките, като то засяга предимно нелекарствени продукти като хранителни добавки, козметика и др., но повишение има и в цените на лекарствата, което е в рамките на съществуващите регулации.

"Въпреки желанието на институциите и на политиците, най вече, има ускорено повишение на цени от доставчиците. Не знам каква е причината, но всички наши доставчици вдигат цените. Това е нещо, което не зависи от нас. Ние сме крайното звено в тази верига. И когато на нас ни вдигнат цената и ние съответно пропорционално го правим. Има фирми, които са вдигали по 3 пъти цените тази година на нелекарствени продукти основно. Но има и лекарства - разбира се, в рамките на закона, защото те не могат и извън закона да вдигат", коментира Костов.

По думите му цените наистина растат нагоре и с това расте и натискът на държавата.

"Между другото, без да има особен смисъл това нещо, защото особено крайното звено е най малко виновно за инфлацията. Ние получаваме непрекъснато имейли с това, че се увеличават цените на определени стоки и съответно го отразяваме в нашите крайни цени. Защото ние не можем да продаваме на загуба. Ако държавата упражнява натиск, търговецът накрая спира да продава тези стоки, които му носят загуби. Това отдавна е доказано. Още по време на социализма е доказано, че прекаленият регулаторен натиск не води до нищо добро. Не може със социалистически методи да работиш в тази среда", посочи Костов.

Преди ден от КЗП съобщиха, че глобяват 70 големи търговци с по 30 000 лв., като според информацията глобените не са предоставили изискуемата информация.

В сайта kolkostruva.bg за всеки от наблюдаваните 101 продукта от голямата потребителска кошница могат да се проследят цените на търговските вериги за всеки търговски обект.

Сайтът е разработен от "Информационно обслужване" и контролиран от Комисията за защита на потребителите.