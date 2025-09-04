Adobe пуска видеомонтажната си програма Premiere безплатно в Iphone

Adobe ще пусне безплатно своя видеоредактор Premiere за iPhone, обещавайки "професионално ниво" на редактиране. Приложението ще бъде пуснато по-късно този месец, като версия за Android също е в процес на разработка.

Приложението Premiere разполага с познатата многослойна времева линия с поддръжка на неограничен брой видео, аудио и текстови слоеве. Има автоматично генериране на субтитри, поддръжка на 4K HDR и експортиране с едно докосване към TikTok, YouTube Shorts и Instagram, включително автоматично преоразмеряване, което адаптира съдържанието за всяка платформа.

Версията за iOS на Premiere ще бъде безплатна за изтегляне и използване, въпреки че Adobe отбелязва, че ще има такси за допълнително облачно съхранение и кредити за генеративен изкуствен интелект. По този повод, приложението включва поддръжка за генеративни звукови ефекти на Adobe и подобряване на речта чрез изкуствен интелект, както и по-широк набор от активи, генерирани чрез Adobe Firefly.

Ако предпочитате да не използвате съдържание, създадено от изкуствен интелект, налични са селекция от шрифтове на Adobe, както и изображения, звуци, музика и видео активи, които са безплатни за използване.

Досега Adobe предлагаше само Premiere Rush за мобилни устройства, опростена версия на своя видеоредактор. Новият Premiere обещава нещо по-близко до пълната версия на Premiere Pro, според Майк Полнър, вицепрезидент по маркетинга на продукти за създатели, предоставяйки "професионално ниво на творчески контрол във вашите ръце, без сложността на професионално ниво".

"С Premiere на iPhone ние предоставяме същата творческа мощ, която режисьори, дизайнери, аниматори и създатели на съдържание за YouTube използват, за да създават хитови реклами, култови музикални клипове, филми, спечелили Оскар, и вирусно съдържание, на най-удобното място за преминаване от заснемане до публикуване: вашия телефон.", добави Попнър.