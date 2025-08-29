Адвокатът на арестувания за педофилия бе остро критикуван за думите си

Адвокат Петър Чалъмов, бивш прокурор в София, бе остро критикуван за това, че прави опит да оправдае поведението на обвиняемия за педофилия учител като прехвърля вина върху 13-годишната ученичка.

В четвъртък Чалъмов обясни, че в днешно време децата се развивали преждевременно. Неговият клиен е 31-годишен учител по физическо възпитание, който беше обвинен за сексуални контакти с малолетно момиче в хостел в София.

Наказателният кодекс (НК) предвижда от 2 до 8 години затвор за педофилия.

По думите на адв. Чалъмов обвиняемият не отрича сексуалните контакти и съжалява за стореното. Той акцентира върху факта, че в случая няма изнасилване.

“Тя го е питала за разни неща, кодирала е комуникацията им във Вайбър, само и само родителите ѝ да не разберат. Споделяла е с нейни съученички, дори между тях имало конкуренция”, каза Чалъмов, цитиран от “Свободна Европа“

По думите му първоначално клиентът му и потърпевшото дете са се разхождали около училището, в Борисовата градина и около Семинарията, ”комуникацията между тях е неморална и от двете страни“ и накрая се е стигнало до сексуалните контакти в хостел в кв. „Студентски град“.

”Не, вижте, не е дете. Значи, 13 години и половина…“, каза Чалъмов пред рерпортери в четвъртък, след като му беше обърнато внимание, че приписва цялата отговорност за случая на 13-годишно дете, предава “Свободна Европа“.

”Значи, затова е задържан под стража, затова има обвинение, но все пак вие знаете как се развиват 13-годишните деца, в момента – 2025 г.“, добави адвокатът, а след като отново му беше припомнено на висок тон от журналисти, че става въпрос за дете, той посочи: „Г-жо, ние сме обвинени по текст от 1968 г.“

Сигналът в полицията е бил подаден от ръководството на училището. Адвокатът внуши отговорност за случилото се и на родителите на момичето, твърдейки, че те са знаели за сексуалните ѝ отношения с учителя, но не са направили нищо.

Нова телевизия съобщава, че твърдението на Чалъмов, че родителите са знаели за връзката на дъщеря си, не отговаря на истината. Те са разбрали, когато училището е сезирало Агенцията за закрила на детето.

Адв. Чалъмов разказва, че съученички на момичето са разкрили на класния си ръководител, който сигнализира заместник-директор и случаят неколкократно е обсъждан на учителски съвет. Впоследствие са викани родителите, които не взимат отношение и чак след това ръководството на училището решава да сезира образователното министерство и полицията, твърди Чалъмов.

Накрая адвокатът добави, че клиентът му ще се признае за виновен по повдигнатото му обвинение, ”за да може максимално бързо да приключи случаят, вероятно с условна присъда“.

Чалъмов е бивш заместник районен прокурор на София, но след повдигнато му обвинение за престъпление срещу правосъдието напусна съдебната система през 2007 г. Впоследствие обвинението му не беше доказано в съда, а междувременно той стана адвокат от Благоевградската адвокатска колегия.

“Откровенно малоумие, но пък пряко потвърждава отдавнашната ми позиция, че адвокатурата много внимателно трябва да преценява дали да вписва бивши прокурори, като този конкретно, но и не само, а и съдии, следователи и милиционери...”, коментира адв. Николай Хаджигенов във Фейсбук по случай казаното от Петър Чалъмов.

“13-годишните са деца, все едно как изглеждат и след като очевидно не пледира невменяемост на клиента си, последният бидейки учител на детето е знаел със сигурност на колко точно е години”, напомня адв. Хаджигенов.

В петък Българският хелзинкски комитет настоява институциите и медиите да не толерират изказвания, оправдаващи сексуални отношения между възрастни и малолетни, тъй като това нормализира насилието и подкопава усилията за неговото предотвратяване.

”Българският хелзинкски комитет изразява дълбока тревога от публичните изказвания, които вменяват вина у малолетно момиче за сексуална връзка с учител”, коментира организацията и допълва: “Подобни твърдения не са просто неприемливи – те представляват опасна форма на легитимиране на насилието над деца и подкопават основополагащи стандарти за защита на децата”.

“Особено тревожен е фактът, че в социалните мрежи подобни твърдения срещат подкрепа. Това свидетелства за дефицити в обществената чувствителност и в разбирането за правата на децата. В резултат се създава среда, в която извършителите се чувстват оправдани, а жертвите – безсилни и вторично виктимизирани”, се казва в позицията на БХК.