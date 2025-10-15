Адвокатите на обвиняемия за катастрофата с АТВ се опитват да "съборят" разследването

Адвокатите на 18-годишния Никола Бургазлиев, обвиняем за тежката катастрофа с електрическо АТВ в "Слънчев бряг", след която загина Христина Здравкова, се опитват да заличат част от извършените следствени действия. Това заяви в сряда говорителят на националното следствие и разследващ случая Мариан Маринов. По думите му защитниците са поискали той да бъде отведен от делото с аргумент, че е пристрастен. Наблюдаващият прокурор обаче отказал.

Освен това е поискано материалите да се изземат от националното следствие. Аргументът е, че са пратени там със заповед на и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов. След това обаче Върховният касационен съд се произнесе по негови искания за възобновяване на стари дела, които нямат нищо общо с несебърския случай. В тези свои определения ВКС заяви, че мандатът на Сарафов е изтекъл на 21 юли и след тази дата той няма правомощия. Произнасянето е само за възобновяването на дела, но въпреки това адвокатите са се позовали на него.

"Иска да се обезсилят събраните доказателства от следователя и ако не могат да се повторят, да се изключат от доказателствената съвкупност, което е удобно за защитата. Това е право на защитата, всеки може да се защитава както намери за добре", обясни Маринов.

Той отказа да коментира дали има основание за подобно обезсилване, защото е страна по делото.

35-годишната Здравкова почина в болница след като бе ударена на тротоар в комплекса. Инцидентът се случи в средата на август. При него тежко пострада и четиригодишният син на Здравкова. Момченцето беше в кома дълго време, но лекарите успяха да го спасят. Майката обаче почина.

Бургазлиев твърдеше, че педалът на газта на количката е „залепнал“ за пода. Назначената техническа експертиза не откри повреди. Младежът даде и положителни проби за марихуана. Към мометна той продължава да е в ареста.

Бургазлиев е син на полицаи от Несебър и именно заради служебното положение на родителите му се появиха съмнения, че делото няма да се разследва безпристрастно. Затова материалите бяха пратени в София. По думите на Маринов събирането на доказателства е приключило, но предявяването на материалите се бави заради действията на адвокатите на Бургазлиев.