АЕЖ: Парламентът трябва да гарантира равноправен достъп на журналисти

От Асоциацията на европейските журналисти – България (АЕЖ) призоваха ръководството на Народното събрание да обясни на какво основание е отказан достъп до сградата на парламента на репортерката Кристияна Стефанова, която не бе допусната в сградата на парламента в сряда.
Пред АЕЖ Стефанова и издателят Ивелин Николов казват, че са получили обяснение от пресцентъра на парламента, че няма да ѝ бъде издадена нова временна акредитация, тъй като на сайта на медията липсват данни за юридическото лице, което я издава, по-конкретно Единен идентификационен номер (ЕИК). Според информацията на Асоциацията на европейските журналисти журналистката работи в предаването от 7 октомври и оттогава на три пъти е кандидатствала и безпроблемно ѝ е била издавана временна акредитация.
"Ивелин Николов посочи, че още миналата седмица е получил предупреждение от пресцентъра на парламента, че трябва да публикува на сайта редакционен екип, и той се е съобразил с това изискване. Въпреки това обаче в сряда (22 октомври) репортерката не е била допусната в парламента с обяснението, че липсва ЕИК на сайта", пишат в позицията си от организацията.
Оттам отбелязват, че Николов свързва отнемането на акредитацията със случай от миналата седмица, когато Стефанова се опитва да зададе въпрос на депутата Делян Пеевски, а пиарът на народния представител Велислава Кръстева се приближава до нея и я пита от коя медия е, тъй като вече е разбрала, че не работи за телевизия "Евроком".
"Именно докато беше в "Евроком", Стефанова предизвика гнева на Делян Пеевски, който я нападна вербално", припомнят от АЕЖ, които и тогава излязоха с позиция, че депутатите дължат отговори на журналистите.
Запитани от АЕЖ, от пресцентъра на НС отговорят, че сайтът не отговаря на вътрешните правила на парламента за достъп и затова не е издадена акредитацията.
"На въпроса как така са одобрявали акредитации за представителка на тази медия досега, а сега са я отнели, от пресцентъра посочиха, че според тях необходимата информация първоначално е била на сайта на медията, а след това е премахната. Интересно е, че изискване за информация на сайта на медията не присъства в правилата на НС", пишат от асоциацията.
"В тях неясно се дефинират "средства за масова комуникация", което е различна дефиниция от тази в законите, където се използва "доставчик на медийни услуги" – понятие, дефинирано в Изборния кодекс. Сред правилата на парламента не присъства задължение медиите да са регистрирани в регистъра, поддържан от Министерството на културата", допълват оттам.
В позицията се дават и примери за други журналисти, работещи за популярни онлайн платформи, които в последните години са се оказали с отказан достъп до НС. От АЕЖ споменават Боби Ваклинов, който има авторско предаване, и gospodari.com.
"Ако и други колеги имат проблеми с издаването на акредитации за работа в парламента, могат да ни сигнализират", приканят от Асоциацията на европейските журналисти Бълария.
Според организацията тези случаи се вписват в по-широкия контекст, в който "от години парламентът прилага политика, която води до ограничаване на прозрачността и достъпа на журналисти до работата му".
"Още с преместването в настоящата сграда – бившия Партиен дом, журналистите бяха лишени от условията, които имаха в автентичната сграда на българския парламент – тази на площад "Народно събрание", се посочва в позицията.
Асоциацията припомняме, че през 2023 г. 85 парламентарни репортери изпратиха отворено писмо до ръководството на НС, с което поискаха да им бъдат осигурени по-добри условия за работа.
"АЕЖ призовава Народното събрание за изчистване на правилата за достъп до акредитация. Това е част и от по-широкия въпрос за липсата на синхронизирана уредба на понятия, като медии и журналистика, в контекста и на Европейския акт за свободата на медиите, който влезе в сила от август тази година. България има задължение да хармонизира вътрешното си законодателство в съответствие с този акт. Необходимо е българските власти да приложат и препоръките на международната мониторингова мисия, която посети България в края на месец септември", гласи призивът на организацията.
В позицията си Асоциацията на европейските журналисти – България изразява готовност да участва в консултация за изготвяне на ясни и прозрачни правила за достъп на медиите, "така че да се избягва възможността за произвол и политически натиск".
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.