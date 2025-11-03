Афганистан отново е засегнат от земетресение, повече от 20 души са загинали

Най-малко 20 души загинаха при земетресение с магнитуд 6,3, което разтърси северната част на Афганистан тази нощ, два месеца след най-смъртоносното земетресение в новата история на страната, предаде Франс прес.
Земетресението в Холм, провинция Саманган, близо до град Мазар и Шариф, е било с дълбочина 28 км, според Американския институт за геоложки изследвания.
"Около 320 наши сънародници са ранени и повече от 20 са загинали" в провинциите Саманган и Балх, съобщи Шарафат Заман, говорител на министерството на здравеопазването, като уточни, че това са предварителни данни.
По-рано Афганистанската служба за управление на бедствия съобщи, че повечето от ранените в Саманган са се прибрали по домовете си, след като са получили медицинска помощ.
В големия северен град Мазар и Шариф в провинция Балх е била повредена синята джамия, забележителност от XV-и век с ярки фаянсови плочки. Камъни са се откъснали от внушителната сграда, едно от малкото туристически забележителности в страната, особено в района на минарето, и са се разпръснали по земята, съобщава журналист на АФП. Представителите на медиите не са получили позволение да снимат джамията.
Трусовете са били усетени дори в столицата Кабул, намираща се на стотици километри оттам.
В края на август друго земетресение с магнитуд 6 разтърси източните провинции на Афганистан, като стана най-смъртоносното в новата история на страната. Загинаха над 2200 души, ранените бяха близо 4000, разрушени са 7000 къщи, според талибанските власти.
То бе последвано от многобройни вторични трусове, а предоставянето на помощ бе забавено от трудния достъп до засегнатите райони, тъй като земетресението засегна селскостопански и отдалечени райони, граничещи с Пакистан.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.