Аграрен икономист, под крилото на Пеевски, поема управлението на ВиК Плевен

Специалистът по аграрна икномика и управление на проекти Калоян Къдрийски е назначен временно за управител на "Воднабдяване и канализация" (ВиК) Плевен до провеждането на конкурс.

Досегашният управител инж. Климент Тодоров е освободен след заседание на Управителния съвет на "Български ВиК холдинг" ЕАД, съобщиха от държавното дружество.

Като мотив за отстраняването му е посочено, че "настоящото управление на ВиК Плевен не отговаря на очакваните резултати за ефективност, като е налице неспособност за справяне с динамичната среда през изминалите месеци".

Трета поредна година жителите на област Плевен са на тежък воден режим и от лятото насам всяка седмица излизат на протести.

От началото на октомври водният режим там беше леко облекчен. С два часа повече се подава вода за питейно-битови нужди към градовете Плевен, Долна Митрополия, Тръстеник и към селата Биволаре, Буковлък, Опанец, Победа и Ясен. Тези населени места имат вода от 6 до 10 часа и от 18 до 22 часа всеки ден.

Ръководството на "ВиК Холдинг", който е принципал на водното дружество в Плевен, смята, че с предприетите мерки ще се осигури ефективната работа на ВиК оператора.

Кой е Калоян Къдрийски?

Калоян Къдрийски е местен бизнесмен, преди да стане заместник-кмет на Плевен преди година.

45-годишният Къдрийски е възпитаник на Математическа гимназия "Гео Милев" в Плевен. Завършил е Стопанската академия "Димитър А. Ценов" в Свищов - бакалавър "Аграрна икономика" и магистър "Управление на проекти".

През годините Калоян Къдрийски се е занимавал с различни проекти, има и управленски опит в частния бизнес. Бил е технически ръководител на строителни обекти в страната и управител на фирми в строителния бранш. Семеен е, с две деца.

При встъпването си в длъжност като заместник-кмет с ресор "Териториално развитие", Калоян Къдрийски казва, че "проектите на община Плевен, включени в Инвестиционната програма на общините при актуализацията на държавния бюджет за 2024 година, са 51 за близо 50 млн. лв. и реализацията им е сред основните ни задачи в момента".

Отделен е въпросът, че от тях за ВиК проекти - основният проблем на града, са предвидени само 1 млн. лв. Признането за това направи премиерът Росен Желязков при посещението си в Плевен преди седмица. "Не е нормално община Плевен да е подала проекти за 50 млн. лв. за финансиране по общинската ивестиционна програма и от тях само 1 млн. лв. да е предвиден за най-големия проблем на града - безводието. Това трябва да бъде променено и ще бъде променено", обеща Желязков.

Няколко дни по-късно само в едно заседание на две четения депутатите гласуваха поправки в Закона за държавния бюджет за 2025 г. Така отпаднаха два от одобрените инвестиционни проекта на Плевен за общо 10.3 млн. лв. и на тяхно място бяха добавени 7 нови ВиК проекта на същата стойност.

Преди да бъде назначен за заместник-кмет, Къдрийски е бил собственик или управител на няколко фирми с широк спектър на дейност - от строителство и недвижими имоти, през животновъдство, търговия със зърно и фуражи до транспорт и туризъм, които вече е напуснал.

"Алтернатива на гражданите"

На местните избори през 2023 г. Калоян Къдрийски е в листата на местната коалиция "Алтенатива на гражданите", която вкарва трима общински съветници в Плевен. Къдрийски не успява да влезе в местния парламент, но близо година след изборите става заместник-кмет.

Общинският съвет на Плевен се състои от 41 съветници, представители на 12 политически формации. Най-голяма е групата на ГЕРБ - 8 общински съветници. На практика Плевен се управлява от икономически мнозинства по интереси.

Идеолог на създаването на коалиция "Алтернатива на гражданите" е бившият депутат от ДПС Камен Костадинов. Тя се е ползвала от Костадинов като още една писта за политическо влияние в местната власт, сред които са общините Плевен, Велико Търново и Горна Оряховица. След внезапната кончина на политика преди три години, коалицията е преминала под крилото на санкционирания за корупция по глобалния закон "Магнитски" Делян Пеевски, разказват местни политици.

ДПС има своя група от 3-ма съветници в Общинския съвет на Плевен.