АI-стартъпът Perplexity иска да купи Chrome на Google за 34.5 млрд. долара

Perplexity AI направи неочаквана оферта за закупуване на браузъра Chrome на Alphabet за 34.5 милиарда долара. Сума, далеч над собствената му оценка, докато стартъпът се стреми към милиардите потребители на браузъра, които са ключови за надпреварата в търсенето с изкуствен интелект. Управляван от Аравинд Сринивас, Perplexity не е нов в предизвикващите внимание оферти: през януари той направи подобна оферта за TikTok, предлагайки сливане с популярното приложение за кратки видеоклипове, за да реши притесненията на САЩ относно китайската собственост на TikTok.

OpenAI, Yahoo и частната инвестиционна компания Apollo Global Management също изразиха интерес към Chrome, тъй като регулаторният натиск заплашва контрола на Google върху индустрията. Google не отговори веднага на запитванията на Ройтерс за коментар.

Компанията не е предлагала Chrome за продажба и планира да обжалва решение на американски съд от миналата година, което установи, че тя притежава незаконен монопол в онлайн търсенето.

Министерството на правосъдието поиска продажбата на Chrome като част от мерките по делото. Perplexity не разкри във вторник как планира да финансира офертата. Тригодишната компания досега е събрала около 1 милиард долара от инвеститори, включително Nvidia и японската SoftBank. Последната ѝ оценка беше 14 милиарда долара.

Няколко фонда предложиха да финансират сделката изцяло, каза Perplexity, без да назове фондовете. Акциите на Alphabet поскъпнаха с 1.6% в следобедната търговия. Тъй като новото поколение потребители се обръща към чатботове като ChatGPT и Perplexity за отговори, уеб браузърите възвръщат значението си като важни портали към трафика за търсене и ценните потребителски данни, което ги прави централни за амбициите на големите технологични компании в областта на изкуствения интелект.

Perplexity вече има AI браузър, Comet, който може да изпълнява определени задачи от името на потребителя, а закупуването на Chrome би му позволило да достигне до над трите милиарда потребители на браузъра, давайки му тежест да се конкурира по-добре с по-големи съперници като OpenAI. Компанията майка на ChatGPT също работи върху собствен AI браузър. Офертата на Perplexity обещава да запази основния код на браузъра, наречен Chromium, с отворен код, да инвестира 3 милиарда долара за две години и да не прави промени в стандартната търсачка на Chrome, според условията, видени от Ройтерс.

Компанията заяви, че офертата, без компонент на собствени акции, ще запази избора на потребителите и ще улесни бъдещите опасения за конкуренцията. Анализатори казаха, че е малко вероятно Google да продаде Chrome и вероятно ще се включи в дълга правна битка, за да предотврати този изход, тъй като той е ключов за усилията на компанията в областта на изкуствения интелект, докато внедрява функции като генерирани от AI резюмета на търсене, известни като Overviews, за да защитава пазарния си дял в търсенето. Очаква се федералният съдия Амит Мехта да издаде решение за мерките по антитръстовото дело за търсенето на Google този месец.