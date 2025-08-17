Air Canada обяви, че ще възобнови полетите след свикването на арбитраж за прекратяване на стачката

Авиокомпания Air Canada заяви, че планира да възобнови полетите си в неделя, след като Канадският съвет за индустриални отношения (CIRB) предприе действия по указание на канадския министър на заетостта Пати Хайду за прекратяване на стачката, довела до спирането на повече от 700 полета, предава Ройтерс, цитирана от БТА.

Съветът нареди на авиокомпанията да възобнови дейността си и всички стюардеси и стюарди на основната авиокомпания "Еър Канада" и нискотарифния ѝ филиал "Еър Канада Руж" (Air Canada Rouge) да се върнат към задълженията си до 14:00 ч. местно време (20:00 ч. българско време), съобщи концернът.

Хиляди стюардеси и стюарди на "Еър Канада" напуснаха работните си места за първи път от 1985 г. насам след месеци на преговори за нов колективен трудов договор.

За какво се спори?

Основният спорен въпрос е заплащането на времето на земята между полетите и при качването на пътниците. В момента кабинният екипаж получава възнаграждение само когато самолетът е във въздуха. "Еър Канада" е предложила частично компенсиране на около 35 неплатени часа месечно – по 50 на сто от редовната почасова ставка – както и увеличение на възнагражденията с 38 на сто за четири години, включително 25 на сто още през първата година. Синдикатът не разкри публично своите изисквания за по-високи заплати.

Синдикатът настоява за изравняване на възнагражденията с тези на конкурентната авиокомпания "Еър Транзат" (Air Transat), чиито служители подписаха договор с увеличение от 30 на сто за пет години и получават най-високи заплати в сектора. От ноември 2025 г. стюардеса или стюард в "Еър Транзат" ще получава стартова почасова ставка от 40,38 канадски долара (29,22 щатски долара) спрямо 26,42 канадски долара в "Еър Канада Руж" (Air Canada Rouge), нискотарифния филиал, и около 30 канадски долара в основната авиокомпания.

Протести се проведоха на летищата в Торонто, Монреал, Калгари и Ванкувър. От базираната в Монреал "Еър Канада" уточниха, че стачката засяга и полетите на "Еър Канада Руж", докато полетите на регионалните партньори "Еър Канада Джаз" (Air Canada Jazz) и "Пи Ей Ел Еърлайнс" (PAL Airlines) се изпълняват по график.

Хайду поиска Съветът да удължи срока на действащото трудово споразумение до приключване на арбитража. Канадският трудов кодекс позволява на правителството да възлага задължителен арбитраж в интерес на икономическата стабилност.

Миналата година властите също се намесиха, за да предотвратят стачки в железопътния и пристанищния транспорт. По онова време премиер беше предшественикът на Карни Джъстин Трюдо.