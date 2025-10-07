Airbus A320 измести Boeing 737 като най-продавания самолет в историята

Европейският самолетостроител Airbus ("Еърбъс") преодоля във вторник сериозна търговска бариера, след като самолетът му A320 изпревари Boeing 737 ("Боинг 737") и се превърна в най-продавания реактивен самолет в историята, предаде Ройтерс.

Десетилетният рекорд на Boeing беше подобрен, след като през нощта беше доставен самолет на нискотарифния превозвач от Саудитска Арабия Flynas ("Флайнас"), с което продажбите достигнаха 12 260 от началото на експлоатацията на А320 през 1988 г. Това сочат данните на британската консултантска компания Cirium ("Сириум"), цитирани от БТА.

Airbus засега не е отговорил на запитването за коментар относно данните, проследени от анализатора на доставките на самолети Роб Морис.