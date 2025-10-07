Airbus изпревари Boeing и А30 стана най-продаваният реактивен самолет

Европейският самолетостроител "Еърбъс" (Airbus) преодоля днес сериозна търговска бариера, след като самолетът му A320 изпревари "Боинг 737"( Boeing 737) и се превърна в най-продавания реактивен самолет в историята, предаде Ройтерс, цитирана от БТА във вторник.
Десетилетният рекорд на "Боинг" беше подобрен, след като през нощта беше доставен самолет на нискотарифния превозвач от Саудитска Арабия "Флайнас" (Flynas), с което продажбите достигнаха 12 260 от началото на експлоатацията на А320 през 1988 година. Това сочат данните на британската консултантска компания "Сириум" (Cirium).
"Еърбъс" засега не е отговорил на запитването за коментар относно данните, проследени от анализатора на доставките на самолети Роб Морис.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.