Airbus, Leonardo и Thales сключиха "космическа сделка", за да се конкурират с SpaceX на Илон Мъск

Airbus, Leonardo и Thales постигнаха дългоочаквано споразумение за обединяване на своите космически дейности, с което целят да създадат паневропейски гигант в сектора и да се превърнат във водещ конкурент на компанията SpaceX на Илон Мъск. Сделката обещава значителни икономии и по-голяма ефективност, разказва "Файненшъл таймс".

Новото дружество, със седалище в Тулуза, ще има около 25 000 служители и годишни приходи от 6.5 млрд. евро. Ясно е вече как ще бъде разпределена собствеността в компанията: Airbus ще е с дял 35%, а Leonardo и Thales с по 32.5%.

Ръководителите на трите компании се надяват, че обединената структура, обхващаща производство на сателити, космически системи и услуги, ще може по-добре да отговори на революционните промени в търсенето, предизвикани от бързото разширяване на комуникационната мрежа Starlink в ниска орбита.

Те добавят също, че новото дружество ще има ключова роля в осигуряването на суверенен достъп на Европа до космоса, все по-често разглеждан като стратегически фактор за сигурността и отбраната.

"Европа осъзна, че нейната суверенност и сигурност зависят от космоса", заяви представител на френската група Thales.

"Можем да създадем компания, която ще предоставя тези способности изключително ефективно.", добави той.

Новата структура ще бъде изградена по модела на MBDA европейския лидер в производството на ракети, създаден през 2001 г. от Airbus, BAE Systems и Leonardo.

Въпреки това сливането на сателитните операции на Thales и Airbus, дългогодишни конкуренти на силно конкурентен пазар, с космическите системи и услуги на Leonardo, ще представлява сериозно предизвикателство в политически чувствителната и фрагментирана европейска космическа индустрия.

Компаниите добавят, че всяка държава ще запази съществуващите си производствени възможности и няма да има закриване на обекти, за да се избегнат опасенията, свързани с националния суверенитет. Въпреки това, с течение на времето и при нови програми, дейността на отделните обекти и държави ще се променя, за да се използват икономии от мащаба, както се случи с MBDA, уточни представител на Airbus.

Очаква се новата структура да донесе оперативни икономии в размер на "средни трицифрени милиони" евро пет години след приключване на сделката. Според представител на Leonardo тези спестявания ще дойдат от обединяване на научноизследователската дейност, намаляване на дублирането и по-ефективни обществени поръчки, както и от "стотици милиони евро" по-малко разходи за разработки.

По-ефективните методи за проектиране и производство на сателити ще бъдат ключови за успеха на новата компания. Европейската индустрия традиционно доминира в сегмента на големите телекомуникационни сателити, обслужващи излъчване и свързаност от геостационарна орбита (около 36 000 км над Земята).

Но този пазар е в спад, а Airbus и Thales Alenia Space (съвместно предприятие на Thales и Leonardo) изпитват затруднения да създават иновативни продукти достатъчно бързо и ефективно, за да отговорят на натиска от Starlink. Това доведе до реструктуриране и съкращения в техните космически подразделения.

Тези проблеми станаха катализатор за сливането, обсъждано с прекъсвания в продължение на няколко години, последно през 2019 г.

Трите компании обявиха, че новата група ще се управлява като независима структура, за да се избегнат мениджърски конфликти като тези, белязали историята на Airbus.

"Влязохме в преговорите с ясната идея да създадем функционална и самостоятелна компания", коментира представител на Thales.

Сделката подлежи на регулаторно одобрение, а компаниите очакват новата структура да бъде оперативна до 2027 г.

Въпреки това е възможно да възникнат пречки от други европейски космически компании. Thales е важен партньор на германската OHB по договори на Европейската космическа агенция (ESA), където работата се разпределя според националните инвестиции.

От OHB изразиха притеснение, че сливането ще намали конкуренцията:

"Ние сме силно скептични и смятаме, че това ще доведе до липса на конкуренция в Европа," заяви Сабине фон дер Реке, член на борда на OHB, отговаряща за политическите отношения.

"Това е крачка назад – и означава, че нашият партньор Thales вероятно вече няма да е на разположение за съвместни проекти."

Компанията Arianespace, която извършва тежкотоварни космически изстрелвания, не е част от сделката. Въпреки това, представител на Airbus намекна, че в дългосрочен план “и там има място за размисъл”.