АКФ: Кметът на Гълъбово е заблудил съда, че не знае за инсинератора

"Антикорупционният фонд" твърди, че кметът на община Гълъбово е подвел съда по делото за публикуване на информацияъа за изграждане на инсинератор за изгаряне на RDF гориво с капацитет от 80 мегавата.

През август 2024 г. журналистката Венелина Попова пита кмета на Гълъбово Николай Тонев (ДПС - Ново начало) за капацитета на инсинератора, планираната технология, произхода на RDF горивото и предвидените мерки за контрол върху емисиите от изгарянето.

Попова иска да получи инвестиционното намерение на частната компания и пита дали дружеството разполага с опит в изграждането на такава инфраструктура и дали е проверен произходът на средствата за инвестицията.

Кметът Тонев отказва да предостави търсената информация, а журналистката обжалва отказа. На 23 юли тази година съдия Златко Мазников от Административен съд – Стара Загора отхвърля жалбата, приемайки безкритично доводите на кмета, че поисканата от Венелина Попова информация не е налична в общината.

В действителност инвестиционното намерение е внесено в общината от заместник-кмет преди извънредното заседание на общинския съвет от 25 януари 2024 г.

"Информацията липсва на сайта на общината и неоснователно е отказана на Венелина Попова. Освен това кметът си е позволил да заблуди и съда и следва да бъде разследван от отговорните органи", каза Лора Георгиева, правен експерт в АКФ.

"Възниква и въпросът как съдията по делото е приел за нормално съдружието на общината с инвеститор, чиито профил, капацитет и инвестиционно намерение не са били предварително проучени", пита АКФ.

Според АКФ общината е предоставила информация, която противоречи на житейската логика. Съдът безкритично я е приел, лишавайки гражданите от правото да бъдат информирани и санкционирайки непропорционално изявен разследващ журналист.

В допълнение, съдия Златко Мазников задължава журналистката да заплати на общината разноски за адвокат в размер на 1000 лв., което многократно надвишава установеното в практиката по такива дела.

На две извънредни заседания (на 25 януари и на 12 февруари 2024 г.) Общинският съвет на Гълъбово решава да промени предназначението на шест общински имота с площ 262 дка и да учреди право на строеж на "Систек Инвест" ООД, в което Община Гълъбово (с 40%) си партнира със "Систек Енерджи" ЕООД.

По официални данни "Систек Енерджи", собственост на германския гражданин Ченк Каракая, е създадено няколко месеца по-рано, не е осъществявало стопанска дейност за цялата 2023 г. и не притежава активи.

Общинският съвет е разрешил на "Систек Инвест" ООД да закупи още 176 дка частни земи, съседни на общинските, и на 28 март 2024 г. одобрява задание за проектиране за изменение на Общия устройствен план.

"С решението си съдия Мазников постига ефекта на дело-шамар – дело, което цели да окаже възпиращ ефект върху работата на журналистката", казва Лора Георгиева.

Действията на Община Гълъбово и Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Стара Загора са обект на още един съдебен спор, по който предстои да се произнесе Върховният административен съд (ВАС).

През април 2024 г. общината уведомява регионалната екоинспекция в Стара Загора за намерението да промени устройствената зона на 17 имота, сред които поне 13 са планирани за инсинератора. Изменението подлежи на преценка за необходимостта от извършване на екологична оценка.

В същото време директорът на екоинспекцията приема, че екооценка не е необходима, тъй като "планът не предвижда конкретни строителство и дейности, които да доведат до трайни невъзстановими физически промени в района" и "няма да доведе до емитиране на вредни вещества в атмосферния въздух, поради липса на дейност с отделяне на емисии".

"От решението може да се заключи, че Община Гълъбово не е предоставила на РИОСВ – Стара Загора никаква информация за инвестиционните намерения за строеж на инсинератор", казва Лора Георгиева.

Решението на РИОСВ – Стара Загора е обжалвано в Административен съд – Стара Загора от "Грийнпийс" – България, Екологично сдружение "За Земята" и Асоциацията на парковете в България, както и от граждани. На 6 декември 2024 г. съдът отхвърля жалбите.

Според съдия Михаил Русев решението на Общински съвет – Гълъбово касаело единствено "предварително съгласие за промяна предназначението на земеделски земи".

Подобни изводи са смущаващи, тъй като още в решение на общинския съвет от 25 януари 2024 г. е изрично записано, че промяната на предназначението се прави за изграждане на ТЕЦ, който да изгаря гориво от твърди битови отпадъци (RDF).

През 2022 г. България беше осъдена в Съда на Европейския съюз именно заради лошото качество на въздуха в Община Гълъбово.

АКФ изпрати запитвания за новия инсинератор до кмета на община Гълъбово, РИОСВ – Стара Загора и Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Стара Загора и призовава всички граждани, загрижени за природата и здравето си, да сторят същото.